Elezioni regionali in Emilia Romagna, si vota domenica 26 gennaio

Si tengono domenica 26 gennaio 2020 le elezioni regionali in Emilia Romagna: c’è finalmente una data. Il decreto per la convocazione dei comizi elettorali sarà emanato successivamente, così come previsto dalle norme.

L’Emilia Romagna è una delle prossime tre regioni italiane chiamate alle urne, insieme all’Umbria, che vota il 27 ottobre e alla Calabria, che non ha ancora fissato una data per le elezioni regionali.

La data delle elezioni regionali in Emilia Romagna doveva essere fissata fra l’ultima domenica d’ottobre e l’ultima di gennaio e dalla necessità di consentire alla Regione di approvare la legge di bilancio, ed evitare così l’esercizio provvisorio che avrebbe limitato l’operatività della Regione.

• Elezioni Regionali, Salvini teme la doppia sconfitta in Umbria ed Emilia Romagna: Borgonzoni in bilico

• Elezioni regionali 2019: Umbria, Calabria ed Emilia Romagna al voto nei prossimi mesi

