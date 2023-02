Elezioni Regionali 2023 Lazio e Lombardia, i risultati: chi ha vinto

Si sono chiusi i seggi nel Lazio e in Lombardia dove, domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, si sono tenute le elezioni regionali. Le proiezioni indicano una vittoria netta del centrodestra con Attilio Fontana e Alessio D’Amato che superano entrambi il 50%. Intanto crolla l’affluenza che si ferma al 39,81%, il 37,20 per cento nel Lazio, e il 41,61% in Lombardia dove si registra il dato più basso di sempre. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia.

Elezioni regionali Lazio e Lombardia: la diretta

Ore 18,40 – Lombardia, Fontana: “Contro astensionismo si è fatto poco” – “Un aspetto che deve indurre a qualche valutazione è l’astensionismo, che deve essere valutato con attenzione. Fino ad oggi si è sempre parlato, ma si è fatto molto poco”. A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa per commentare le elezioni. “Da questa legislatura da mia parte mia ci sarà attenzione a perché questo si verifica e a coinvolgere di più i cittadini nelle scelte da fare”, ha aggiunto Fontana.

Ore 18,30 – Lazio, Rocca: “Grande emozione e soddisfazione” – “Provo una grande emozione e soddisfazione. È stata una corsa breve ma molto intensa. Oggi però prevale un senso di enorme responsabilità in particolare per il risanamento della sanità, che è troppo distante e che mortifica la dignità dei cittadini”. Lo ha detto il nuovo presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, dal comitato elettorale nel Salone delle Fontane all’Eur a Roma.

Ore 18,20 – Lazio, D’Amato: “Ha prevalso onda lunga delle politiche” – “Ho chiamato il presidente Rocca per congratularmi con lui per la vittoria. Guiderò l’opposizione in maniera molto seria e leale”. Così Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla guida della regione Lazio, commentando i risultati elettorali. “Il dato generale è che ha prevalso l’onda lunga delle politiche. I dati di Lombardia e Lazio si somigliano molto, “È preoccupante l’astensionismo, uno su tre a Roma, dobbiamo fare una riflessione”.

Ore 18,15 – Lombardia, Majorino: “Netta vittoria della destra. Mi dimetto da europarlamentare” – “Il risultato è netto, inequivocabile, siamo di fronte a una vittoria della destra in Lombardia, netta”. Così il candidato del centrosinistra e M5s Pierfrancesco Majorino, ha commentato il risultato elettorale e la riconferma del presidente della regione uscente. “Ho telefonato al presidente Fontana complimentandomi con lui, come è giusto e doveroso fare in una situazione di questo tipo, in un contesto del genere”. Majorino ha anche annunciato le dimissioni da europarlamentare “per rimanere in Consiglio regionale come è giusto che sia, per portare all’opposizione il mio contributo e aiutare le forze dell’opposizione”.

Ore 17,55 – Bonaccini: “Sconfitta in continuità con quella delle politiche” – “La sconfitta di oggi è in continuità con quella delle Politiche del 25 settembre scorso, dove un Pd ridotto e un campo progressista diviso regalano un’altra vittoria alla destra, anche quando è in difficoltà”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, candidato come prossimo segretario del Pd. “Dobbiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno nuovo, dove il Pd torna centrale e attrattivo”.

Ore 17.45 – Letta: “Risultato più che significativo, l’Opa contro il Pd ha fatto male a chi l’ha tentata” – “In un quadro politico per noi particolarmente complicato e con il vento chiaramente contro, il Pd ottiene un risultato più che significativo, dimostra il suo sforzo coalizionale e respinge la sfida di M5S e Terzo Polo. Il tentativo ripetuto di sostituirci come forza principale dell’opposizione non è riuscito. L’Opa contro il Pd ha fatto male a chi l’ha tentata. Ci auguriamo che questo risultato dimostri finalmente a M5S e Terzo Polo che l’opposizione va fatta al governo e non al Pd. Il Pd rimane saldamente seconda forza politica e primo partito dell’opposizione”. Lo ha dichiarato Enrico Letta, segretario uscente del Partito democratico, commentando il risultato delle regionali.

Ore 17.40 – Affluenza, dato definitivo: 39,81% – È stata del 39,81% l’affluenza alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia. Nella precedente tornata elettorale, nel 2018, quando si votava anche per le politiche, il dato era stato del 70,82%. In Lombardia l’affluenza è stata del 41,67% (nel 2018 era del 73,11). Nel Lazio è stata del 37,2% (66,55% nel 2018).

Ore 17,35 – Lazio: terza proiezione, nel Lazio FdI primo partito con il 31,2% – Secondo la terza proiezione realizzata dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, nel Lazio il primo partito è Fratelli d’Italia con il 31,2%. Seguono il Partito democratico al 20,9% e il Movimento 5 stelle al 9,9%. Forza Italia e Lega si collocano rispettivamente all’8,7% e all’8,6%, mentre Azione-Italia viva è al 4,9%. Per quanto riguarda i candidati, Francesco Rocca è al 52,2% e Alessio D’Amato al 34%. La candidata del M5s, Donatella Bianchi, è data al 12% mentre Rosa Rinaldi per Unione Popolare all’1%. La copertura è pari al 18% del campione

Ore 17,23 – A Roma affluenza a picco, ha votato il 33,11% – Astensionismo record nella capitale, dove ha votato solo il 33,11%, rispetto al 63,11% delle precedenti regionali del 2018, quando però si andò a votare anche per le politiche. Superato il record stabilito al secondo turno delle comunali del 2021, quando a votare fu il 40,68%.



Ore 17,05 – Meloni si complimenta con i candidati: “Risultato che rafforza il centrodestra e il governo” – “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia”. Lo ha detto Giorgia Meloni dopo il successo alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, definito “un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo”.

Ore 16,54 – Lazio, seconda proiezione: Rocca 51,4%, D’Amato 35,3% – La seconda proiezione sul voto nel Lazio, realizzata dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, vede il candidato del centrodestra Francesco Rocca, è al 51,4% dei consensi, mentre Alessio D’Amato, sostenuto dal centrosinistra e dal Terzo polo, è al 35,3%. All’11,3% la candidata del Movimento 5 stelle, Donatella Bianchi. La copertura è pari al 12% del campione.

Ore 16,52 – Lombardia, seconda proiezione: Fontana 55,8% Majorino 33,3% – La seconda proiezione realizzata dal Consorzio Opinio Italia per la Rai sul voto in Lombardia, vede Attilio Fontana al 55,8% dei consensi e Piefrancesco Majorino al 33,3%. La copertura è pari al 12% del campione.

Ore 16,42 – Lazio, prima proiezioni Opinio Rai: Rocca al 52%, D’Amato al 34, Bianchi al 10,6% – Secondo le prime proiezioni realizzate dal Consorzio Opinio Italia per la Rai (copertura pari al 5%) Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, è avanti con il 52,1% delle preferenze. Segue lo sfidante di centrosinistra, Alessio D’Amato, con il 34,7%. Al 10,6% l’esponente del Movimento 5 stelle, Donatella Bianchi, mentre Rosa Rinaldi di Unione Popolare ha una percentuale dell’1,4%.

Ore 16,40 – Lombardia, prima proiezione Rai: Fontana al 54,4%, Majorino al 33,6 e Moratti al 10,1% – Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle elezioni regionali per la Lombardia il candidato presidente di centrodestra Attilio Fontana è in testa al 54,4%, il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino è al 33,6%, la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti è al 10,1% e la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi è all’1,9%. La copertura del campione è del 5%.

Ore 16,10 – Affluenza al 39% – Crolla l’affluenza alle elezioni regionali: il dato definitivo è al 39,81, in calo di oltre 30 punti rispetto al 2018 quando però le elezioni erano accorpate alle politiche. Nel dettaglio, nel Lazio si è recato alle urne il 37,20 per cento degli aventi diritto, mentre in Lombardia il dato dell’affluenza è fermo al 41,61%, il dato più basso di sempre.

Ore 14,30 – Salvini esulta sui social: “Vittoria” – Il segretario della Lega nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha commentato i risultati delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia sui social scrivendo: “Vittoria. Grazie Lazio, grazie Lombardia”.

Ore 15,05 – Exit Poll: vincono Fontana e Rocca – Secondo i primi exit poll sia Francesco Rocca, candidato del centrodestra nel Lazio, che Attilio Fontana, governatore uscente e candidato del centrodestra in Lombardia, avrebbero vinto le elezioni ottenendo oltre il 50% dei consensi. A dare gli stessi risultati sono gli Exit Poll di La7, quelli della Rai e anche quelli di SkyTg24.

Ore 15,00 – Urne chiuse – Si sono chiuse le urne nel Lazio e nella Lombardia per le elezioni regionali. Ora si attendono i primi exit poll.

Ore 7,00 – Crolla l’affluenza – Alle 23 di ieri, domenica 12 febbraio 2023, si è recato alle urne solamente il 29,7% degli elettori, meno della metà rispetto alle elezioni del 2018 quando però si votava in un giorno solo.

Lazio e Lombardia: la sfida elettorale

Le elezioni Regionali 2023 nel Lazio e la Lombardia sono il primo importante test elettorale dopo le elezioni politiche del 25 settembre scorso che hanno visto trionfare il centrodestra.

In Lombardia la sfida è tra il governatore uscente Attilio Fontana, candidato del centrodestra, Pierfrancesco Majorino, candidato di Pd, M5S, Sinistra Italiana/Verdi e Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo.

Diversa la situazione nel Lazio dove Pd e Movimento 5 Stelle si presentano separati. Qui, infatti, la sfida per il successore di Nicola Zingaretti è tra l’assessore alla Sanità uscente Alessio D’Amato, appoggiato da Pd, Francesco Rocca, candidato del centrodestra, e Donatella Bianchi, la giornalista sostenuta dal Movimento 5 Stelle e da Sinistra Italiana/Verdi.