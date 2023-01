“Il giorno in cui nostra madre morì, lui mi portò dagli spacciatori. Aveva 19 anni, io 17. Non era tossicodipendente, fu per debolezza e avidità. È ridicolo paragonare il suo passato legato al mondo della droga con il fascismo giovanile di Scalfari. Da elettore di destra lo invito a fare i conti con se stesso se vuole diventare presidente del Lazio”. Parla Alessandro Rocca, fratello del candidato del centrodestra alle regionali

Alessandro Rocca, fratello minore di Francesco. Ci incontriamo al chiosco il “Il Curvone”, sul lungomare di Ostia. Ci siamo scambiati messaggi per giorni, alla fine mi ha dato un appuntamento per una intervista: questa è la sua storia.

Alessandro è di due anni più piccolo del fratello maggiore, candidato presidente del centrodestra alla guida della regione Lazio.

Nell’intervista di Grazia Longo su La Stampa che ha innescato questa crisi, il candidato del centrodestra raccontava di essere caduto nella tossicodipendenza per un crollo dovuto alla malattia della madre. E di essere diventato spacciatore – reato che lo ha portato ad un condanna che non ha mai nascosto – per questo motivo. Alessandro Rocca, per la prima volta, racconta la sua verità su quei giorni drammatici.

Alessandro Rocca, lei è diventato il grande accusatore di suo fratello Francesco, candidato del centrodestra alle regionali del Lazio.

«Assolutamente no. Respingo questa sintesi: io non accuso nessuno, chiedo solo verità».

Però lei ha pubblicato su Facebook dei post in cui accusava Francesco di aver mentito sul proprio passato, sulla sua storia di spaccio.

«È vero. Io ho chiesto a Francesco di dire pubblicamente la verità sulla sua storia di spaccio. E di non addebitare a nostra madre, morta di cancro – come invece ha fatto! – la responsabilità dei suoi errori di gioventù».

Lei, però, in quei post, ha alluso a diverse vicende. Ad esempio ha scritto: «Perché non dici dove mi hai portato la sera in cui è morta nostra madre». Però ha scelto di non raccontare tutto. Perché?

«Lo farò oggi, in questa intervista».

Mi fa piacere, ma perché non lo ha mai fatto prima? Francesco è un personaggio pubblico da tanti anni.

«Perché è stato lui in questi giorni a fare una ricostruzione di quei fatti, e perché mi aspettavo un segnale preciso da mio fratello».

Quale?

«Gli chiedevo una dichiarazione pubblica in cui ritrattasse le cose non vere, e per me gravi, che ha detto in un’intervista apparsa su La Stampa poco prima di Natale.

Perché per lei era così importante?

«Per un dovere di onestà personale rispetto alla nostra storia privata, sulla memoria di chi non c’è più, in primo luogo. E poi per un gesto di pubblica chiarezza: se ti candidi a governare la cosa pubblica devi essere onesto, prima di tutto con te stesso».

E secondo lei Francesco Rocca non lo è stato?

«Secondo me no».

Sarò diretto. Lei vuole sabotare la candidatura del centrodestra per ostilità politica, ipotizza qualcuno…

«Scherza? Io sono destra! Non ho nessuno ostilità politica, in questo caso la politica non c’entra nulla».

Altri – glielo devo chiedere – pensano che suo fratello le abbia negato qualcosa e che questa sia una vendetta.

«Ridicolo. Una volta, tanti anni fa… Per leggere l’intervista integrale acquista il settimanale di TPI in edicola o in formato digitale sull’app di TPI