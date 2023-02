Elezioni Regionali Lazio e Lombardia 2023, l’affluenza: tutti i dati in diretta live

Oggi, domenica 12, e domani, lunedì 13 febbraio 2023, si vota per le elezioni Regionali in Lazio e Lombardia: si tratta di un importante test elettorale sia per i partiti della maggioranza che per quelli dell’opposizione, ma quali sono i dati sull’affluenza? Di seguito tutti i dati sull’affluenza alle urne aggiornati in diretta live.

Elezioni Regionali: i dati sull’affluenza

Ore 12.00. Affluenza in calo alle ore 12: finora, infatti, alle urne si è recato l’8,92 per cento, oltre 10 punti in meno rispetto alle Regionali del 2018 quando, alla medesima ora, i dati sull’affluenza registravano il 19,38%. C’è da sottolineare, però, che in quell’occasione si votava solo un giorno, mentre in questa occasione si voterà fino a lunedì 13 febbraio alle ore 15.00.

Lazio e Lombardia: la sfida elettorale

Le elezioni Regionali 2023 nel Lazio e la Lombardia sono il primo importante test elettorale dopo le elezioni politiche del 25 settembre scorso che hanno visto trionfare il centrodestra.

In Lombardia la sfida è tra il governatore uscente Attilio Fontana, candidato del centrodestra, Pierfrancesco Majorino, candidato di Pd, M5S, Sinistra Italiana/Verdi e Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo.

Diversa la situazione nel Lazio dove Pd e Movimento 5 Stelle si presentano separati. Qui, infatti, la sfida per il successore di Nicola Zingaretti è tra l’assessore alla Sanità uscente Alessio D’Amato, appoggiato da Pd, Francesco Rocca, candidato del centrodestra, e Donatella Bianchi, la giornalista sostenuta dal Movimento 5 Stelle e da Sinistra Italiana/Verdi.