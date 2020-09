Elezioni regionali 2020, l’affluenza: i dati

Quant’è la percentuale di affluenza alle urne per le elezioni Regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020? Oggi e domani in 7 Regioni si vota per la nomina dei nuovi governatori e per il rinnovo del Consiglio regionale. Contestualmente, tutti i cittadini italiani si recano alle urne per dire la loro sul referendum sul taglio del numero dei parlamentari, mentre in oltre mille Comuni si vota anche per le elezioni amministrative. Un appuntamento elettorale importantissimo, che avrà ripercussioni non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale.

In questo articolo, troverete tutte le notizie e gli ultimi dati sull’affluenza alle elezioni Regionali 2020: il numero degli elettori che si presentano alle urne viene diffuso alle 12, alle 19 e alla chiusura dei seggi, alle 23.

Elezioni regionali, i dati sull’affluenza

Ore 12,00 – Regionali, alle 12 affluenza al 11,86% – Secondo i primi dati parziali (non sono ancora disponibili i dati di tutte le sezioni), alle ore 12 il dato sull’affluenza è del 11,73% per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e del 11,86%, in media, per le elezioni regionali: 9,69% in Campania, 13,55% in Liguria, 11,16% in Puglia, 14,14% in Veneto. I dati di Toscana, Marche e Valle d’Aosta non sono ancora disponibili.

Ore 09,00 – Alle 12 i primi dati sull’affluenza – Saranno resi noti alle ore 12 i primi dati sull’affluenza al voto per referendum ed elezioni regionali. I successivi aggiornamenti sono previsti alle 19, alla chiusura dei seggi alle 23 e domani alle 15, alla chiusura delle operazioni di voto.

Ore 07,00 – Seggi aperti – La due giorni elettorale è iniziata. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Si vota su tutto il territorio nazionale per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, in 7 regioni per il rinnovo di giunta e consiglio regionale e in oltre mille comuni per le elezioni amministrative.

I dati sull’affluenza al referendum sul taglio dei parlamentari

TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI 2020

TAGLIO DEI PARLAMENTARI: TUTTO SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE

Leggi anche:

– Regionali, 3 scenari per il dopo-elezioni (di Luca Telese)

– Referendum, perché votare Sì contro l’establishment e la monarchia editoriale (di Alessandro Di Battista)

– Referendum, Francesco Merlo a TPI: “Votare no per fermare i progetti eversivi del M5s e della destra”

– Giovani per il No, over 50 per il Sì: il paradosso generazionale sul referendum

Potrebbero interessarti Referendum sul taglio dei parlamentari: i dati sull’affluenza alle urne Referendum sul taglio dei parlamentari, ultime notizie: seggi aperti DIRETTA 20 settembre Referendum e regionali: si vota. Alle 12 affluenza sopra l'11%