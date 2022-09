Elezioni Politiche 2022 in diretta LIVE: affluenza, exit poll e risultati

Oggi, domenica 25 settembre 2022, in Italia si tengono le Elezioni Politiche 2022 da cui uscirà il nuovo governo che sarà chiamato a governare il Paese per i prossimi 5 anni. Da una parte il centro-destra con la Meloni; dall’altra il centro-sinitra con il PD di Letta; in mezzo il Movimento 5 Stelle di Conte e il Terzo polo di Calenda e Renzi. Noi di TPI seguiremo LIVE la giornata fino ai risultati che arriveranno nella notte. Di seguito la diretta di oggi, 25 settembre 2022:

DIRETTA

Ore 10.05 – Matteo Renzi ha votato a Firenze – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha votato stamani a Firenze nella scuola Villani di viale Giannotti, a Gavinana. Insieme a Renzi ha votato anche la moglie Agnese Landini. Renzi e la moglie erano accompagnati da Francesco Bonifazi, senatore uscente di Iv e candidato per il Terzo Polo, che ha votato pure lui nello stesso seggio elettorale. Matteo Renzi adesso parte per Tokyo per andare ai funerali di Stato di Shinzo Abe.

Ore 10 – Letta ha votato al seggio di Roma – Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha appena votato nel suo seggio a Roma all’istituto tecnico professionale Edmondo de Amicis in via Galvani a Testaccio. Quando è arrivato Letta ha stretto la mano ad alcuni elettori che entrando lo hanno salutato

Ore 9 – Mattarella ha votato nel seggio di Palermo – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena giunto al seggio elettorale per votare. Il capo dello Stato è arrivato alle 8,45 alla sezione 535 della scuola Giuseppe Piazzi, in via Alessi a Palermo. Gli elettori in coda hanno accolto Mattarella dicendo “buongiorno presidente”.

Ore 8 – Si vota anche in Sicilia per il Consiglio regionale – Sempre oggi, in Sicilia si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del governatore. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle 23. Subito dopo – al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti – avrà inizio lo scrutinio, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato e poi quelle della Camera. Domani a partire dalle ore 14, si svolgeranno gli scrutini per le elezioni regionali. Per questo turno elettorale le sezioni sono in totale 61.556. Gli elettori chiamati al voto sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all’estero (i plichi sono arrivati ai seggi speciali allestiti in diversi centri). Dei 46.127.514 elettori in Italia, il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini. Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’articolo 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica. Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924.

Ore 7 – Seggi aperti – Si parte: alle ore 7 di oggi, domenica 25 settembre 2022, sono stati aperti i seggi per votare alle elezioni politiche 2022. Si potrà esprimere il proprio voto fino alle ore 23.

Diretta tv e streaming

La giornata sarà seguita passo dopo passo da tutte le testate giornalistiche italiane con aggiornamenti durante i vari Telegiornali. In serata poi partiranno le dirette dedicate. Dalle 21,30 su Rete 4 andrà in onda Speciale Quarta Repubblica. Dalle 22,40 si potranno invece seguire tutti gli aggiornamenti (exit poll, interventi, opinioni ecc) su Rai 1 (Porta a Porta), su Rai 3 (Tg3 speciale elezioni) e su La7 (speciale TgLa7 con Enrico Mentana). Poi dalla mezzanotte su Rai 2 (Tg2 speciale elezioni). Ovviamente tutto sarà seguito anche dai canali all news come Rai News 24, TgCom 24 e SkyTg24. Non solo tv. Si potranno seguire i risultati delle elezioni politiche 2022 anche in live streaming tramite le varie piattaforme gratuite come RaiPlay.it, MediasetPlay.it e i siti come quello di La7 o di SkyTg24.

Ripartizione seggi

Come vengono ripartiti i voti delle elezioni politiche 2022 (qui sopra la diretta della giornata)? I voti espressi dagli elettori sono registrati in percentuali. Il metodo con cui le percentuali di voto si trasformano in attribuzione di seggi elettorali, è contenuto nella legge elettorale, e può consistere in un metodo maggioritario, proporzionale o misto. Il Rosatellum (L. 165/2017), la legge con la quale si voterà alle elezioni del 25 settembre, è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Rispetto alla precedente legge elettorale (conosciuta col nome di “Mattarellum”), anch’essa a sistema misto, cambia la proporzione tra i collegi uninominali e quelli plurinominali. Nel Mattarellum il 75 per cento dei seggi erano assegnati col sistema maggioritario e il 25 per cento con il sistema proporzionale. Al contrario con il Rosatellum, i tre ottavi (37,5 per cento) dei seggi di Camera e Senato sono assegnati con il sistema maggioritario (147 deputati e 74 senatori) e i cinque ottavi (62,5 per cento) con il sistema proporzionale a liste bloccate (245 deputati e 122 senatori).