Elezioni regionali Calabria 2020, gli exit poll: i dati

Alle ore 23 è fissata la chiusura delle operazioni di voto in Calabria dove oggi, domenica 26 gennaio 2020, si sono tenute le elezioni regionali: i primi dati sull’esito arriveranno dagli exit poll. I principali candidati governatori in Calabria sono: Pippo Callipo per il centrosinistra (qui un suo profilo), Jole Santelli per il centrodestra (qui il profilo) e Francesco Aiello per il Movimento 5 Stelle.

Regionali Calabria, gli exit poll

Ecco i dati sugli exit poll delle Elezioni Regionali in Calabria forniti subito dopo la chiusura dei seggi, a partire dalle 23. (Fonte: OPINIO RAI)

SECONDO EXIT POLL

JOLE SANTELLI 49 – 53 %

PIPPO CALLIPO 31 – 33 %

CARLO TANSI 7 – 11 %

FRANCESCO AIELLO 5 – 9 %

PRIMO EXIT POLL

JOLE SANTELLI 49 – 53 %

PIPPO CALLIPO 29 – 33 %

FRANCESCO AIELLO 7 – 11 %

CARLO TANSI 7 – 11 %

Regionali Calabria, i programmi dei candidati principali

La campagna elettorale è stata molto viva. Lo slogan della campagna di Jole Santelli era “Calabria protagonista”. La candidata del centrodestra ha spigato che le prime azioni di governo, nel caso fosse eletta presidente, saranno rivolte verso “le emergenze, dalla sanità al welfare, alla sicurezza”, perché la Calabria “non può continuare ad essere terra di diritti negati”.

Il programma di Pippo Callipo è stato invece racchiuso in 10 punti, tra cui legalità, sanità e politiche sociali, occupazione, istruzione e cultura, ambiente, turismo, infrastrutture. “Nessuno spazio a privilegi, clientelismi, favoritismi, perché il diritto non venga più spacciato come favore”, si legge nel primo punto del programma. Il suo slogan è racchiuso in una parola: “fiducia”.

I candidati

I candidati alla presidenza della regione Calabria sono quattro:

– Jole Santelli. Deputata di Forza Italia, la sua candidatura è appoggiata da tutto il centrodestra. Le liste che la sostengono sono Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Santelli Presidente, Casa delle Libertà.

Santelli è nata a Cosenza il 28 dicembre 1968 ed è avvocato. Legata a FI fin dal 1994, è stata vicesindaco di Cosenza ed è stata eletta per la prima volta alla Camera dal 2001. È coordinatrice di Forza Italia in Calabria, è stata vicesindaco di Cosenza e deputata alla Camera dal 2001. Ha ricoperto l’incarico di sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia e al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 14 novembre del 2018 è stata eletta vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia (qui il suo profilo).

– Filippo Callipo detto “Pippo” è un candidato indipendente sostenuto dal centrosinistra. Con lui si sono schierate le liste: Partito Democratico, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria.

Imprenditore del settore ittico, Callipo è nato a Pizzo Calabro nel ’46. Dal 1981 guida il gruppo imprenditoriale Callipo Group e tra il 2001 e il 2006 è stato presidente della Confindustria calabrese. Nel 2005 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. È inoltre proprietario della squadra di pallavolo maschile di Vibo Valentia, la Volley Tonno Callipo Calabria (qui il suo profilo).

– Francesco Aiello è il candidato del Movimento 5 stelle, sostenuto anche dalla lista Calabria civica- Liberi di cambiare.

Classe 1965, Aiello è docente universitario di economia. Nel 2015 ha fondato OpenCalabria, il portale di divulgazione economica dedicato agli studi di economia regionale e all’elaborazione di proposte di sviluppo locale. Attualmente insegna “Politica Economica” al corso di Laurea in Economia ed “Economia Internazionale” al corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio dell’Università della Calabria (qui il suo profilo).

– Carlo Tansi è il candidato sostenuto dalle liste civiche: Tesoro Calabria, Calabria Libera, Calabria Pulita.

Tansi è nato a Cosenza il 22 luglio del 1962 ed è l’ex responsabile della Protezione civile regionale calabrese. Non ha mai militato in partiti, né ricoperto incarichi politici. Si definisce “un acceso ambientalista e appassionato di grandi battaglie sociali”.

TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle elezioni con uno speciale in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del giornale a partire dalle 22 e fino alle 3 di notte.

