Alle elezioni amministrative di Roma 2021 il centrodestra candiderà come sindaco Enrico Michetti, professore di diritto e speaker radiofonico. Ad affiancarlo nella campagna elettorale, come candidata vicesindaco, sarà l’ex magistrato Simonetta Matone. L’accordo è stato raggiunto nel vertice di coalizione di oggi, mercoledì 9 giugno.

A Torino confermato il nome di Paolo Damilano. Ancora da decidere, invece, i candidati sindaci di Milano e Bologna e il candidato alla presidenza della Regione Calabria, per i quali si dovrebbe arrivare a un’intesa la prossima settimana.

“In tutte le città ragioneremo di squadra”, ha sottolineato il leader della Lega, Matteo Salvini. “La forza del centrodestra, e questa in direzione va anche la mia proposta di federazione, è di unire , velocizzare, semplificare per vincere in tutta Italia”.

Politica / Il “Tribuno della Radio”: chi è Enrico Michetti, il candidato sindaco del centrodestra a Roma Politica / Roma, ecco chi corre alle primarie per i presidenti di Municipio

“Competenza, serietà e autorevolezza per far rinascere la Capitale dopo il disastro di Virginia Raggi”, ha dichiarato al termine del vertice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.