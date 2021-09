Elezioni amministrative Roma 2021, i candidati sindaco: tutti i nomi

Sono ben ventidue i candidati sindaco di Roma in corsa alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, anche se la competizione vera e propria dovrebbe essere ridotta a 4 contendenti.

Sono Viginia Raggi, sindaca uscente ed esponente del M5s, il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, quello del centrosinistra, Roberto Gualtieri, e l’ex ministro Carlo Calenda, infatti, ad avere le maggiori chance di vittoria, o quantomeno di approdo all’eventuale ballottaggio in programma il 17 e 18 ottobre.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i candidati sindaco alle amministrative di Roma e quali sono le liste che li appoggiano.

Virginia Raggi | M5S

Sindaca uscente, Virginia Raggi è la candidata del Movimento 5 Stelle. Nata a Roma il 18 luglio del 1978, è un avvocato. Entrata nel M5S nel 2011, si candida alle elezioni comunali del 2013 risultando eletta al consiglio comunale con 1525 preferenze.

Successivamente risulta la più votata alle primarie online del Movimento 5 Stelle organizzate per scegliere il candidato sindaco del M5S in seguito alle dimissioni di Ignazio Marino.

Al primo turno delle elezioni comunali risulta la più votata con 461190 voti. Due settimane dopo vince il ballottaggio con Roberto Giachetti con 770564 voti e ottenendo 29 seggi in Assemblea capitolina. Prima donna sindaco di Roma, dopo la deroga al limite dei due mandati concessa dal M5S ha deciso di correre per il bis. Oltre che dal Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi è appoggiata dalle liste civiche Roma Ecologista, Lista Civica Virginia Raggi, Sportivi per Roma, Roma Decide, Con le Donne per Roma.

Enrico Michetti | Centrodestra

Avvocato, docente universitario e direttore della Gazzetta Amministrativa, Enrico Michetti è il candidato del centrodestra, in quota Fratelli d’Italia. Nato a Roma il 19 marzo 1966 ed esperto di diritto amministrativo, è opinionista di Radio Radio per cui cura una rubrica quotidiana in cui discute con gli ascoltatori. Difensore di vari enti locali e sindaci presso Tar e Consiglio di Stato, l’avvocato si è guadagnato l’appellativo di “Tribuno della Radio“.

Oltre che da Fratelli d’Italia, Lega Forza Italia – Udc, Michetti è appoggiato da Rinascimento Cambiamo, Lista civica Michetti e Partito liberale europeo.

Roberto Gualtieri | Centrosinistra

Ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri è il candidato del centrosinistra. Nato a Roma il 19 luglio del 1966, è professore associato di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed è vicedirettore della Fondazione Istituto Gramsci.

Europarlamentare del Pd è stato presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Dal 2019 al 2021 ha ricoperto il ruolo di ministro dell’Economia, mentre nel 2020 è stato eletto deputato alle elezioni suppletive convocate per colmare il seggio lasciato vacante da Paolo Gentiloni dopo la sua nomina a commissario europeo.

Corre a candidato sindaco di Roma dopo aver vinto le primarie del Partito Democratico con il 60,64% dei voti pari a 28.561 preferenze. Oltre che dal Pd, è sostenuto da Europa Verde, Partito Socialista Italiano, Roma Futura, Sinistra Civica Ecologista, Lista Civica Gualtieri Sindaco, Demos.

Carlo Calenda | Lista civica Calenda sindaco

Ex dirigente d’azienda, Carlo Calenda è la “mina vagante” delle elezioni comunali di Roma. Viceministro dello Sviluppo economico nei governi Letta e Renzi, rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea e in seguito ministro dello Sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni, dopo l’accordo tra Pd e M5S per la formazione dell’esecutivo Conte bis abbandona il Partito Democratico per fondare il partito Azione.

Nel 2020 annuncia la sua candidatura a sindaco, ottenendo successivamente il sostegno di +Europa, Partito Repubblicano Italiano e Italia Viva. Queste formazioni politiche, oltre ad Azione, sono racchiuse in un’unica lista civica, il cui nome è Lista civica Calenda sindaco.

Elezioni amministrative Roma, gli altri candidati

Tra gli altri candidati a Roma, c’è Monica Lozzi, presidente uscente del VII municipio ed ex esponente del M5s, dal quale è fuoriuscita, che si presenta con la lista REvoluzione civica. Fabiola Cenciotti, invece, è la candidata del Popolo della Famiglia, mentre Andrea Bernaudo corre con i Liberisti Italiani.

Ex assessore all’urbanistica nella giunta Raggi, poi dimessosi a causa dei contrasti con la sindaca sulla realizzazione dello stadio della Roma a Tor di Valle, progetto poi naufragato, Paolo Berdini tenta la scalata al Campidoglio con la lista Roma Ti Riguarda.

E ancora, corrono per il ruolo di sindaco Fabrizio Marrazzo, del Partito Gay Lgbt+, Micaela Quintavalle, ex autista Atac, scelta da Marco Rizzo per il Partito Comunista, Cristina Cirillo, del Partito Comunista Italiano, Elisabetta Canitano, di Potere al Popolo, e Francesco Grisolia, di Sinistra Rivoluzionaria.

Margherita Corrado scende in campo con Attiva Roma, Rosario Trefiletti è il candidato dell’Italia dei Valori, mentre Luca Teodori corre per il ruolo di sindaco con la Lista 3v.

Concludono la rosa di candidati, Sergio Iacomoni con la Lista Nerone, Paolo Oronzo Mogli, del Movimento Libertas, Rodolfo Concordia, della Democrazia Cristiana, Gianluca Gismondi del MIS, Gilberto Trombetta di Riconquistare l’Italia e Giuseppe Cirillo della lista Buone Maniere.

