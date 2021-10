Elezioni amministrative Milano 2021: chi ha vinto tra Sala e Bernardo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE MILANO CHI HA VINTO – I seggi per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Milano sono chiusi e si attendono i primi risultati per sapere chi ha vinto la sfida tra il sindaco uscente Beppe Sala e il candidato del centrodestra Luca Bernardo. Se Sala, sostenuto dal Partito democratico, riuscirà a ottenere più del 50% dei consensi al primo turno non dovrà affrontare al ballottaggio il suo sfidante diretto, direttore del dipartimento di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli.

Tutti i candidati

Sono 13 i candidati sindaco alle comunali di Milano, anche se la sfida riguarda soprattutto il candidato del centrosinistra, nonché primo cittadino uscente, Beppe Sala, e quello del centrodestra, Luca Bernardo. La candidata del M5S a Milano è Layla Pavone. Tra gli altri volti noti, Gianluigi Paragone con il suo movimento Italexit. Di seguito, l’elenco dei 13 candidati alle amministrative di Milano e le liste che appoggiano ogni singolo aspirante sindaco:

Giuseppe Sala – Partito democratico, Volt, Lista Beppe Sala sindaco, La Milano radicale con Sala, Riformisti lavoriamo per Milano, Milano in salute, Europa verde, La sinistra per Sala Milano unita

– Partito democratico, Volt, Lista Beppe Sala sindaco, La Milano radicale con Sala, Riformisti lavoriamo per Milano, Milano in salute, Europa verde, La sinistra per Sala Milano unita Luca Bernardo – Lega per Salvini premier, Forza Italia, Lista civica Luca Bernardo, Milano Popolare Maurizio Lupi, Fratelli d’Italia, Partito liberale europeo

– Lega per Salvini premier, Forza Italia, Lista civica Luca Bernardo, Milano Popolare Maurizio Lupi, Fratelli d’Italia, Partito liberale europeo Layla Pavone – M5S

– M5S Gabriele Antonio Mariani – Milano in comune sinistra e costituzione, Civica ambienta lista

– Milano in comune sinistra e costituzione, Civica ambienta lista Gianluigi Paragone – Milano Paragone sindaco, Grande Nord

– Milano Paragone sindaco, Grande Nord Giorgio Goggi – Milano liberale, Socialisti di Milano

– Milano liberale, Socialisti di Milano Bianca Miriam Tedone – Potere al Popolo

– Potere al Popolo Natale Azzaretto – Partito comunista dei lavoratori

– Partito comunista dei lavoratori Marco Muggiani – Partito comunista italiano

– Partito comunista italiano Alessandro Fabio Pascale – Partito comunista

– Partito comunista Mauro Festa – Partito gay lgbt+

– Partito gay lgbt+ Teodosio De Bonis – Lista 3v

– Lista 3v Bryant Biavaschi – Milano inizia qui

