Elezioni amministrative Bologna 2021, risultati: il vincitore tra Lepore e Battistini

I seggi per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Bologna sono chiusi e si attendono i primi risultati. A sfidare l’assessore alla Cultura Matteo Lepore, sostenuto da Partito democratico e Movimento 5 Stelle, ci sono ben sette candidati, tra i quali spicca Fabio Battistini, imprenditore sostenuto dal centrodestra. Ieri e oggi i bolognesi sono stati chiamati a esprimersi anche per il rinnovo del consiglio comunale i bolognesi sono stati chiamati a esprimersi anche per il rinnovo del consiglio comunale e dei sei consigli di quartiere. Secondo gli exit poll, Matteo Lepore potrebbe imporsi al primo turno, con oltre il 60% delle preferenze.

Exit poll Bologna:

Lepore (Pd e M5S) 61% – 65%

Battistini (centrodestra) 26,5% – 30,5%

Collot (Potere al popolo) 2% – 4%

Risultati elezioni amministrative Bologna | Come si assegnano i seggi in consiglio comunale

Le elezioni amministrative a Bologna si svolgono secondo un sistema elettorale che prevede la vittoria del candidato che ottiene il 50% più uno dei consensi. Altrimenti si si andrà al ballottaggio, da tenere il 17 e il 18 ottobre 2021, tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità al secondo turno, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Alle liste collegate al vincitore sarà attribuito il 60% dei seggi nel consiglio comunale, mentre i posti rimanenti saranno assegnati in maniera proporzionale alle altre liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Per quanto riguarda le modalità di voto, è previsto anche il voto disgiunto, con cui i cittadini possono barrare sulla loro scheda il nome di un candidato sindaco e poi il simbolo di una lista che non lo appoggia. Ciascun elettore può esprimere due preferenze nel votare i consiglieri comunali, purché vadano a un uomo e una donna. Nel caso abbiano indicato due candidati dello stesso sesso, il voto è attribuito solamente al primo.

