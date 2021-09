Chi è Luca Bernardo, candidato centrodestra alle elezioni amministrative di Milano 2021

Primario di pediatria, Luca Bernardo è il candidato del centrodestra alle elezioni amministrative di Milano, in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Candidato in quota Lega, Bernardo guida una coalizione di centrodestra, sostenuta oltre che dal partito guidato da Matteo Salvini, da Forza Italia, da Fratelli d’Italia, dalla Lista civica Luca Bernardo, da Milano Popolare Maurizio Lupi e dal Partito liberale europeo.

Il primario di pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli, punta a riportare il centrodestra a Palazzo Marino a dieci anni dalla fine della giunta guidata da Letizia Moratti, con cui aveva avuto la sua prima e unica esperienza politica prima di sfidare Beppe Sala. Ma chi è Luca Bernardo? E cosa ha fatto nella sua vita privata prima di intraprendere la carriera politica? Di seguito, tutte le informazioni sul candidato del centrodestra a Milano.

Biografia

Luca Bernardo è nato a Milano il 3 agosto 1967. Laureato in Medicina presso l’Università Statale di Milano, si è specializzato in pediatria nel 1998 per poi maturare esperienze anche negli Stati Uniti, al Policlinico Universitario della Cornell University e al Miami Children’s Hospital. In Italia dal 2005 dirige la Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli, dove dal 2009 ha diretto anche il dipartimento Materno infantile. Dal 2010 ha anche ricoperto l’incarico di direttore ad interim del reparto di Neonatologia e terapia intensiva neonatale del Macedonio Melloni. Nel 2017 è stato chiamato da Raffaele Cantone all’Anticorruzione (Anac) come esperto in ambito sanitario. Bernardo fa parte dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e della Commissione sul disagio degli adolescenti del ministero dell’Istruzione e della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione del ministero della Salute. È iscritto anche all’Ordine dei giornalisti e ha collaborato con diversi periodici e il quotidiano Libero.

L’unica esperienza politica risale al 2006, quando si è candidato nella lista che sosteneva la futura sindaca di centrodestra Letizia Moratti. Il fratello Maurizio invece è stato eletto nel 2006 come deputato per Forza Italia, per poi confluire nel Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano. Nel 2017 si è trasferito nel Pd, con cui non è riuscito a ottenere la rielezione in parlamento nel 2018.

Vita privata

Sposato con Francesca, un’ex attrice di operetta che lavora per un’agenzia di comunicazione. Ha una figlia di nome Lucrezia, che sta studiando per diventare notaio. Il candidato del centrodestra non possiede auto ma preferisce girare la città con la sua Vespa, comprata dopo aver venduto una moto Harley Davidson. Da vent’anni pratica il pugilato e il muay thai.

