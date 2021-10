Elezioni amministrative 2021, chi ha vinto: tutti i risultati definitivi | Vincitori

ELEZIONI AMMINISTRATIVE CHI HA VINTO – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si sono svolte le elezioni amministrative, che hanno visto dodici milioni di italiani votare in 1.157 città (qui la lista completa): ma chi ha vinto questa importante tornata elettorale e quali sono i risultati definitivi? In queste elezioni comunali si votata in 6 capoluoghi di Regione, Roma, Torino, Milano, Trieste, Bologna e Napoli, e in 14 città capoluogo di provincia, Pavia, Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese. Nello stesso giorno, inoltre, si sono tenute anche le elezioni Regionali in Calabria e le suppletive della Camera dei deputati nei collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle. Di seguito, i vincitori delle elezioni amministrative 2021.

ELEZIONI COMUNALI 2021: ROMA

Enrico Michetti – Centrodestra (31,5%)

Roberto Gualtieri – Centrosinistra (26%)

Milano

Beppe Sala – Centrosinistra (56,5%)

Luca Bernardo – Centrodestra (32,9%)

Napoli

Gaetano Manfredi – Centrosinistra (64,6%)

Catello Maresca – Centrodestra (21,1%)

Bologna

Matteo Lepore – Centrosinistra (62,4%)

Fabio Battistini – Centrodestra (29,3%)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4 OTTOBRE 2021: TORINO

Stefano Lo Russo – Centrosinistra (42,1%)

Paolo Damilano – Centrodestra (39,1%)

Regionali Calabria

Roberto Occhiuto – Centrodestra (54,86%)

Amalia Bruni – Centrosinistra (28,19%)

Elezioni suppletive Camera

SIENA

Enrico Letta – Centrosinistra (49,92%)

Tommaso Marrocchesi Marzi – Centrodestra (37,83%)

ROMA

Andrea Casu – Centrosinistra (43,77%)

Pasquale Calzetta – Centrodestra (37,18%)