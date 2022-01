Quirinale, Letta avvisa: “Candidare la Casellati è il modo più diretto per far saltare tutto”

Elezione presidente della Repubblica, Letta: “Con Casellati salterebbe tutto”

Se la Casellati diventa presidente della Repubblica, il governo salta: è quanto afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando le ultime indiscrezioni che vorrebbero il centrodestra pronto a lanciare la candidatura della presidente del Senato per l’elezione del Capo dello Stato.

La dichiarazione di Letta è arrivata tramite social: “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”.

Un messaggio che Letta ha mandato al centrodestra, ma evidentemente anche agli alleati dei 5 Stelle che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero pronti ad appoggiare un’eventuale candidatura di Elisabetta Casellati al Quirinale.

Politica / Casellati tra vitalizio e voli di Stato: ritratto della prima donna presidente del Senato che ora sogna il Colle Politica / Salvini spinge la candidatura di Casellati: “Se uno la chiama penso sia a disposizione”

Al fianco di Enrico Letta, però, si schiera anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non a caso schierato, a quanto si apprende, su posizioni diverse da quelle espresse da Conte, che, nel corso di un colloquio in Transatlantico, avrebbe espresso la sua preoccupazione per l’eventuale candidatura della Casellati.

Secondo Di Maio, infatti, se il centrodestra propone un nome divisivo, la maggioranza di governo inevitabilmente è destinata a dividersi e l’esecutivo, dunque, a cadere per andare a elezioni anticipate.