Discorso Mattarella fine anno (2022) streaming e diretta tv: dove vederlo live

DISCORSO MATTARELLA STREAMING TV – Oggi, sabato 31 dicembre 2022, in diretta dal Palazzo del Quirinale, a Roma, alle ore 20,30 viene trasmesso in diretta tv il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rivolgerà il suo personale messaggio di auguri a tutti gli italiani.

Si tratta del primo messaggio del secondo mandato del Capo dello Stato, rieletto presidente il 29 gennaio 2022. Ma dove si può vedere il discorso di fine anno di Sergio Mattarella in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’argomento.

In diretta tv

Come di consueto, il discorso di fine anno del presidente della Repubblica viene trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il messaggio del Capo dello Stato, dunque, potrà essere seguito su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Discorso Mattarella fine anno (2022) streaming live

Il discorso di fine anno 2022 può essere seguito anche sul web via streaming. La diretta del messaggio, infatti, viene proposta anche sul canale YouTube del Quirinale. Un’altra soluzione, invece, è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, MediasetPlay o al sito di SkyTg24.