Discorso Mattarella fine anno 2022 in diretta LIVE: le parole del Presidente della Repubblica

DISCORSO MATTARELLA DIRETTA LIVE – Questa sera, sabato 31 dicembre 2022, alle ore 20,30, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà in diretta dal Palazzo del Quirinale, a Roma, il consueto discorso di fine anno con il quale il Capo dello Stato fa i suoi personali auguri agli italiani. Si tratta del primo messaggio del secondo mandato di Mattarella, rieletto presidente il 29 gennaio 2022. Di seguito, la diretta testuale del discorso del presidente della Repubblica aggiornata minuto per minuto:

DIRETTA

“L’Italia è tornata meta turistica. Ci sono ragioni concrete che nutrono la nostra speranza, ma è necessaria una visione del futuro. Pensiamo alle nuove tecnologie, ai risultati straordinari della scienza. Scenari impensabili fino a pochi anni fa. Sfide globali, sempre, perché è la modernità ad esserlo. In questo scenario misuriamo il valore delle nostre scelte strategiche”.

“Dal Covid abbiamo appreso che la scienza è fondamentale per la nostra società. Occorre operare affinché quel presidio di unità del Paese rappresentato dal sistema sanitario nazionale si rafforzi, ponendo al centro la persona. So bene quanti italiani affrontano questi mesi con preoccupazione, tra inflazione, costi dell’energia e carenza di lavoro. Ancora troppo alto è il prezzo che paghiamo alla disoccupazione e alla precarietà”.

“Se l’aggressione avesse successo, altre la seguirebbero. La speranza di pace è fondata sul rifiuto di una visione che fa tornare indietro la storia. Si basa sulla forza della libertà, sulla volontà di affermare i diritti. Lo testimoniano le giovani afghane, le donne dell’Iran, i giovani russi che lottano contro la guerra”.

“Alla pace esorta sempre Papa Francesco, lo saluto con grande affetto e gli rivolgo le condoglianze per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. In Italia vengono bruciate immani quantità di risorse finanziarie, che se destinate alla fame nel mondo e alle malattie”.

“Domani sarà il 75esimo anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione, la nostra bussola. In queste ore il nostro pensiero non riesce a distogliersi dalla guerra, che insanguina il nostro continente. La risposta dell’Italia e dell’Occidente è stata di pieno sostegno al popolo ucraino aggredito, che con coraggio difende la propria libertà. Nel 2023 ci sia la fine delle ostilità, si fermi questa disumana scia di morti e sofferenze”.

Un anno fa definii gli anni addietro impegnativi e complessi. Lo è stato anche questo anno. La mia rielezione, per me inattesa, mi impegna per un secondo mandato. C’è stato uno scioglimento anticipato delle camere, le elezioni politiche, tenutesi in autunno per la prima volta. Il governo è guidato per la prima volta da una donna. Una novità di grande significato sociale e culturale. In pochi anni si sono alternate al governo pressoché tutte le forze politiche. Tutte si sono misurate con le difficoltà del governare, hanno dovuto riconoscere le complessità, confrontarsi con i limiti di una realtà caratterizzata da fenomeni globali, dalla pandemia alla guerra”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quanto dura (la durata) il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Come di consueto, il discorso di fine anno del presidente della Repubblica viene trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il messaggio del Capo dello Stato, dunque, potrà essere seguito su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Il discorso di fine anno 2022 può essere seguito anche sul web via streaming. La diretta del messaggio, infatti, viene proposta anche sul canale YouTube del Quirinale. Un’altra soluzione, invece, è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, MediasetPlay o al sito di SkyTg24.

La storia del messaggio di fine anno

Abbiamo visto a che ora inizia il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma qual è la storia del famoso intervento del capo dello Stato? Il tradizionale messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato si svolge, senza alcuna interruzione, dal 1949, quando fu pronunciato alla radio per la prima volta da Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica italiana.

Fu lo stesso Einaudi, inoltre, a pronunciare, nel 1954, il primo messaggio trasmesso in diretta tv nell’anno della nascita della Rai. Einaudi, inoltre, detiene anche il record del discorso più breve della storia degli auguri presidenziali: 148 parole nel 1950, neanche tre minuti.

Il primato del discorso augurale più lungo, invece, spetta a Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 con 4.912 parole pronunciate in poco meno di tre quarti d’ora. Quello di Mattarella di stasera sarà l’ottavo discorso di fine anno da quanto è stato eletto presidente nel 2015, il primo dalla sua rielezione avvenuta il 29 gennaio 2022.