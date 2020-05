Discorso Conte Camera e Senato streaming e diretta tv: dove vederlo | Informativa

DISCORSO CONTE SENATO CAMERA STREAMING DIRETTA TV – Oggi, giovedì 21 maggio 2020, il premier Giuseppe Conte è atteso prima alla Camera e poi al Senato dove terrà un discorso sulle misure prese dall’esecutivo per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia. L’informativa del presidente del Consiglio si terrà alla Camera alle ore 9,30 e successivamente al Senato, dove il premier è atteso per le 12,30.

L’informativa del presidente del Consiglio, come sempre, sarà trasmessa anche da molti telegiornali e canali televisivi. Ma come fare per vedere il discorso di Conte in tv? E in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Discorso Conte Camera e Senato 21 maggio 2020: orario e streaming

Sarà possibile vedere il discorso del presidente Conte oggi, giovedì 21 maggio 2020, a partire dalle ore 9,30 (per quanto riguarda l’informativa alla Camera) e a partire dalle ore 12,30 (per quanto riguarda quella al Senato). Per seguire il discorso di Conte in tv basta sintonizzarsi su uno dei principali canali televisivi, come Rai 1 e La7, che si collegheranno con le Camere. Oppure su uno dei canali all news come SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre) TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Il discorso di Conte, inoltre, sarà disponibile anche in streaming. Basterà collegarsi, sempre alle 9,30 e alle 12,30, sul profilo Facebook ufficiale del presidente del Consiglio, oppure sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi, oppure ancora sui canali social di Palazzo Madama e Montecitorio.

Informativa Camera e Senato: di cosa parlerà Conte

Il discorso del premier Giuseppe Conte sarà incentrato sulle misure adottate dal governo per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio illustrerà quelle che sono state le decisioni prese, anche in accordo con le Regioni, sulle riaperture delle attività commerciali e non solo, alcune delle quali sono già riprese da lunedì 18 maggio. Ulteriori step della Fase 2 sono previsti per lunedì 25 maggio e lunedì 3 giugno, dove, se i dati lo permetteranno, verranno consentiti anche gli spostamenti tra Regioni, attualmente autorizzati solamente per motivi di lavoro o necessità.

Il premier, inoltre, dovrebbe illustrare anche quelle che sono le misure economiche prese dall’esecutivo con il decreto Rilancio, entrato in vigore nella giornata di mercoledì 20 maggio, e le prossime mosse del governo per rilanciare l’economia italiana, in ginocchio dopo oltre 2 mesi di lockdown. Conte, dunque, potrebbe anche dire la sua sull’intesa franco-tedesca su un Recovery Fund da 500 miliardi, di cui 100 spetterebbero all’Italia: un numero decisamente inferiore, circa la metà, della cifra richiesta dall’Italia per affrontare l’emergenza economica derivante dalla pandemia di Covid-19.

