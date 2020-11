Nuovo Dpcm, discorso Conte Camera 2 novembre: quando inizia? L’orario

Oggi, lunedì 2 novembre 2020, ci sarà un discorso del premier, Giuseppe Conte, alla Camera dei Deputati, durante il quale farà le sue comunicazioni sull’emergenza da Coronavirus in Italia e parlerà delle misure contenute nell’ultimo Dpcm: ma a che ora è previsto l’intervento di Conte? Il presidente del Consiglio si presenterà nell’Aula di Montecitorio alle ore 12 di stamattina. Dopo il suo intervento, ci saranno le risoluzioni di maggioranza e opposizione. Alle ore 17, poi, Conte sarà al Senato.

Cosa potrebbe prevedere il nuovo Dpcm

Chiusure mirate nei territori più a rischio, limitazioni agli spostamenti tra Regioni, chiusura dei centri commerciali nei weekend e riduzione degli orari per le altre attività commerciali e più didattica a distanza nelle scuole. Ecco le misure che sta studiando il governo e che potrebbero essere incluse in un nuovo Dpcm già oggi, lunedì 2 novembre. Sabato l’esecutivo aveva chiesto al Cts di aggiornare le indicazioni sui territori in cui la situazione è più critica e dove sono quindi necessari interventi più stringenti.

Il Governo accelera quindi sulla stretta per provare ad evitare il lockdown nazionale, e lo fa con “Zone rosse” nelle aree dove l’Rt supera l’1,5 (ma che dovrebbero essere stabilite dai governatori regionali), con il divieto di spostamento tra le Regioni, la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, limitazioni per le altre attività commerciali, coprifuoco anticipato (alle 21 o alle 20). Da quanto emerso, l’esecutivo non ritiene che ci siano al momento le condizioni per fermare il Paese come a marzo, ne di bloccare intere Regioni.

