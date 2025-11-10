Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Politica
Politica

Gaffe di Daniela Santanchè: esalta un articolo pensando faccia i complimenti all’Italia ma è esattamente l’opposto

Immagine di copertina

La ministra del Turismo ha condiviso sui suoi social un pezzo del Telegraph che racconta la decisione di una famiglia inglese di andare via dal BelPaese

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Gaffe di Daniela Santanché che ha condiviso sui social un articolo del Telegraph che racconta la storia di una famiglia inglese, la quale, dopo aver girato il mondo, ha deciso di trasferirsi in Italia. Un pezzo celebrato dalla ministra del Turismo con le seguenti parole: “L’inconfondibile e inimitabile stile italiano vince ancora. Qui si vive meglio e lo riconoscono anche gli inglesi”. Santanché ha condiviso solo una parte del pezzo in cui si vede in foto l’autrice dell’articolo, insieme al marito e al figlio, e un titolo troncato a metà: “I moved to Italy for a better”, ovvero “Mi sono trasferita in Italia per una migliore…”.

Daniela Santanchè

Tanto è bastato alla ministra per credere che l’articolo parlasse bene dell’Italia. In realtà è esattamente il contrario così come dimostra il titolo completo del pezzo che recita: “Mi sono trasferito in Italia per una vita migliore. Sei mesi dopo, ecco perché mi arrendo”. Nel testo, infatti, la giornalista elogia sì l’Italia per i suoi paesaggi e il cibo, ma spiega perché ha deciso di lasciare il nostro Paese dopo nemmeno un anno. E le motivazioni non hanno niente a che vedere con la “dolce vita” immaginata da Santanché.

Daniela Santanchè

L’autrice, infatti, mette prima di tutto sotto accusa la burocrazia che, a suo dire, “metterebbe alla prova la pazienza di un santo”. E aggiunge: “Forse un giorno riderò di quanto sia complicato in Italia persino inviare una lettera o prendere appuntamento dal medico, ma la rabbia con cui ci confrontiamo quotidianamente per ora è davvero bruciante”. Poi c’è il “Cattolicesimo fervente”: “Nostro figlio ha due ore di indottrinamento religioso all’asilo, il che mi sembra un po’ troppo per un bambino piccolo”. Infine, le poche prospettive: “Non ci sono molte opportunità per i giovani dopo la scuola secondaria”.

Daniela Santanché ha successivamente cancellato il post che è stato rimosso anche dal sito del ministero del Turismo. Interpellato dall’Ansa, l’ufficio stampa del ministero si è giustificato così: “Il fornitore della rassegna stampa Telpress ha allegato un ritaglio dell’articolo del Telegraph tagliato male, in modo incompleto: nella parte visionata si esaltava l’Italia, mancavano le critiche. Un fatto che inevitabilmente ha indotto in un errore di comunicazione la struttura che si occupa dei social media del ministero”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Politica / La Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre, Meloni: "In che giorno cadrà?"
Politica / Brunetta si aumenta lo stipendio di 60mila euro come presidente del Cnel
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ti potrebbe interessare
Politica / La Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre, Meloni: "In che giorno cadrà?"
Politica / Brunetta si aumenta lo stipendio di 60mila euro come presidente del Cnel
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Politica / Elia Viviani replica a Vannacci: "Ma quale Decima Mas, non conosce il ciclismo"
Politica / “Democrazia alla prova”: a Genova tre giorni di analisi e dialoghi
Politica / Sangiuliano mostra a Formigli il braccialetto con scritto "siete dei poveri comunisti"
Cronaca / Inni al duce e cori fascisti nella sede dei giovani di Fratelli d'Italia a Parma
Politica / “Più difesa, più Europa”: la tavola rotonda di TPI in collaborazione con il Parlamento europeo | DIRETTA
Ambiente / La Puglia verso le regionali: le politiche anti-Xylella sono davvero la soluzione?
Opinioni / Studenti manganellati, giornalisti intimiditi, giudici attaccati: il fascismo è tornato? (di R. Parodi)
Ricerca