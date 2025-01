Daniela Santanché andrà a processo per il caso Visibilia: rinviata a giudizio per falso in bilancio

Daniela Santanché andrà a processo per il caso Visibilia

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio dalla gup Anna Magelli per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato.

Il processo comincerà il 20 marzo davanti al Tribunale di Milano: in tutto saranno 16 gli imputati tra cui la sorella e la nipote della ministra, Fiorella Garnero e Silvia Garnero, e l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro.

L’inchiesta è partita dalle denunce di alcuni soci di minoranza, tra cui l’imprenditore Giuseppe Zeno e altri piccoli azionisti, sulle presunte irregolarità nei conti della società.

Il prossimo 29 gennaio, intanto, la Cassazione dovrà decidere sulla competenza tra Milano o Roma sul caso in cui Santanchè è accusata di truffa aggravata ai danni dell’Inps per la vicenda che riguarda sempre la società Visibilia e la cassa integrazione durante il periodo del Covid.

La senatrice di Fratelli d’Italia, inoltre, è anche indagata per bancarotta dopo il fallimento di Ki Group srl. Interpellata più volte sull’argomento, la ministra ha sempre dichiarato di non avere nessuna intenzione di dimettersi per un rinvio a giudizio anche se, di recente, aveva sottolineato che in caso di processo il suo mandato era “a disposizione del presidente del Consiglio”.