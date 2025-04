L’Italia dona a Tirana la nave militare Libra che trasportava i migranti in Albania

L’Italia ha donato all’Albania la nave della Marina militare Libra, usata negli scorsi mesi per trasportare nel porto di Shengjin i migranti da trasferire nel centro di Gjader, per contribuire al rafforzamento delle forze armate di Tirana, aumentandone le capacità di pattugliamento marittimo e di partecipare alle missioni Nato.

Alla cerimonia di consegna, avvenuta oggi nel porto di Durazzo, erano presenti sia il ministro della Difesa Guido Crosetto che il suo omologo albanese Niko Peleshi e il premier di Tirana, Edi Rama. “In questi tempi difficili le nazioni dovrebbero cercare una più stretta cooperazione congiunta”, ha dichiarato il ministro Crosetto, riferendosi agli Stati membri della Nato. “È una dimostrazione concreta dell’amicizia tra Italia e Albania e del nostro desiderio di lavorare e collaborare in campo militare ed economico”. Un regalo definito “molto generoso” dal premier albanese Edi Rama, che ha ringraziato per il “segno di profonda amicizia e rispetto”.

Utilizzata nell’ambito dell’operazione “Mare nostrum” per il soccorso dei migranti provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente nel Mediterraneo, nel 2013 fu la prima unità navale militare della nostra Marina a essere affidata in comando a un’ufficiale donna, il tenente di vascello Catia Pellegrino. In seguito, tra l’ottobre e il novembre scorso, partecipò al trasferimento di due gruppi di migranti e richiedenti asilo destinati al centro di Gjader, in Albania, nel porto di Shengjin.

Il pattugliatore di classe Cassiopea “Libra P 402”, costruito nel 1988 e consegnato alla Marina Militare nel 1991, è stato ribattezzato “P 133”. Con un equipaggio di circa 60 marinai, la nave ha un peso a pieno carico di oltre 1.700 tonnellate per una lunghezza di circa 80 metri, una larghezza di quasi 12 e un pescaggio di quattro. Capace di raggiungere una velocità di 20 nodi con un’autonomia di 3.200 miglia nautiche, può trasportare un elicottero Agusta-Bell 212 ed è equipaggiata con radar di navigazione ARPA Gemini DB e armata con un cannone da 76/62mm, due mitragliere da 25/90 mm e due mitragliatrici da 7,62 mm. “Servirà non solo nelle missioni per la sicurezza e la pace nelle acque della Repubblica d’Albania nell’Adriatico e nello Ionio, ma anche oltre nel Mar Mediterraneo”, ha dichiarato il capo di Stato maggiore della Marina militare albanese, contrammiraglio Adnan Agastra.