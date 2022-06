L’ex europarlamentare del M5S Rondinelli passa con Di Maio: ricoperta di insulti sui social

L’ex M5S Daniela Rondinelli passa con Di Maio: ricoperta di insulti

“Traditrice”, “Miserabile”, “Vergogna”: sono solo alcuni degli insulti ricevuti da Daniela Rondinelli, l’ormai ex europarlamentare del M5S che ha deciso di abbandonare il Movimento per seguire Luigi Di Maio.

Dopo l’annuncio della scissione da parte del ministro degli Esteri, l’eurodeputata ha deciso, insieme alla collega Chiara Maria Gemma, di abbandonare il Movimento 5 Stelle per seguire Di Maio nella sua nuova avventura politica.

Ad annunciarlo è stata la stessa europarlamentare sul suo profilo Twitter in cui ha scritto: “Il progetto politico, con Luigi Di Maio, è un percorso in divenire, in cui ho fiducia. Darò il massimo per portare le esigenze dei territori e dell’Italia in Europa e offrire risposte credibili ai cittadini, alle imprese, alle famiglie e alle organizzazioni della società civile”.

Il progetto politico, con Luigi Di Maio, è un percorso in divenire, in cui ho fiducia. Darò il massimo per portare le esigenze dei territori e dell’Italia in Europa e offrire risposte credibili ai cittadini, alle imprese, alle famiglie e alle organizzazioni della società civile. pic.twitter.com/DY8wrIZpWn — Daniela Rondinelli (@Dani_Rondinelli) June 23, 2022

L’abbandono del M5S, però, non è piaciuto a diversi follower, che hanno iniziato a insultare l’eurodeputata. “Vi aspettiamo sui territori. Sentirete quanto affetto. Vi toccherà blindarvi come Renzi per sedare la folla di insulti che riceverete” ha scritto un utente.

E ancora: “La vostra parola vale zero, dimettetevi tutti”. Qualcun altro scrive: “Dimettiti, hai tradito il mandato dei tuoi elettori. Dimettiti, e vediamo se mai risulterai credibile a qualche elettore”.

“Ma poi non sei pagata 20.000€ al mese per stare a Strasburgo? Che ci fai a Roma?” ha scritto un altro follower che ha rispolverato un vecchio tweet della Rondinelli in cui è al fianco del capo politico del M5S Giuseppe Conte.