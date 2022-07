Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 19 luglio 2022

Mercoledì alla Camera un voto di fiducia sulle comunicazioni di Draghi: è quanto chiede la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ieri l’assemblea dei parlamentari del M5s con Conte. Intanto Matteo Salvini e Silvio Berlusconi liquidano come “incompetenti e inaffidabili” i Cinque “Stelle. ‘Le minacce e ultimatum di Conte confermano la rottura del patto di fiducia richiamato giovedì da Draghi e alla base delle sue dimissioni’. Hanno superato quota mille le firme dei sindaci italiani alla lettera che invita Draghi a restare



Ore 07.30 – Tajani: “O Draghi bis senza Cinque Stelle oppure si vota” – Noi chiediamo stabilità per il Paese, stabilità che non si può avere con il M5s al governo. La soluzione è o un governo Draghi senza Cinque Stelle o si va a votare”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell’incontro con Silvio Berlusconi a Villa Grande.

Ore 07.00 – Salvini ai parlamentari leghisti: “Ho ascoltato, decideremo per il bene dell’Italia” – “Ho preso nota degli interventi, ci ragiono nelle prossime ore”. Con queste parole Matteo Salvini ha chiuso l’assemblea dei parlamentari della Lega. “La gente che non ha la pancia piena si aspetta risposte dalla Lega, sono molto tranquillo. Faremo le nostre scelte in totale libertà per il bene dell’Italia”, ha concluso il segretario. Salvini si è detto “soddisfatto e orgoglioso” per lo spirito “costruttivo e unitario” della riunione.

Ore 06.00 – Toti: centrodestra dia fiducia a Draghi senza se e senza ma – Nei confronti del governo Draghi “da tutti gli altri amici del centrodestra mi auguro che la fiducia sia senza se e senza ma”. Lo ha detto in un’intervista al Tg3 il presidente della Regione Liguria e leader di Italia al Centro Giovanni Toti.

