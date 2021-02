Governo Draghi, le ultime notizie di oggi

GOVERNO NEWS – Dopo aver incassato il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau, indetto dal M5S, e il voto unanime della direzione Pd sulla fiducia al governo, il presidente incaricato Mario Draghi potrebbe salire già oggi, venerdì 12 febbraio 2021, al Quirinale per sciogliere la riserva dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e annunciare la squadra che comporrà il nuovo esecutivo. Di seguito, tutte le news sul governo Draghi in diretta.

Ore 7,00 – Zingaretti: Unità contro chi vuole destabilizzare il Pd” – “Occorre mantenere l’unità del partito in ogni passaggio fondamentale. Ora Costituente riforme in Parlamento”. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti intervenendo alla direzione nazionale al Nazareno. “Credo che nessun partito abbia coinvolto gli organismi statutari, abbia discusso come il nostro nei passaggi fondamentali”. “L’unità deve essere sostanziale, senza allusioni alla linea adottata. Il dibattito pubblico appare confuso e chi vuole destabilizzare il sistema politico sta mirando proprio al Pd e alla sua funzione”, aggiunge Zingaretti.

L’ex presidente della Bce ha concluso nei giorni scorsi le consultazioni con le forze politiche e le componenti sociali. Tutti i partiti hanno espresso la volontà di sostenere il governo da lui guidato, con l’unica eccezione Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni ha annunciato che farà un’ “opposizione responsabile”.

Come noto, tuttavia, il M5S è spaccato: Grillo, l’ex leader Di Maio e il premier dimissionario Conte – non iscritto ma indicato da molti come futuro leader dei Cinque Stelle – sono pronti a sostenere il Governo Draghi, mentre l’ala ribelle – guidata dall’ex deputato Alessandro Di Battista – è contraria. Di Battista ha ribadito la sua sua linea in un articolo pubblicato ieri sul nostro giornale: “Da Dell’Utri a Bontate: il curriculum di Berlusconi ci impone di dire No al nuovo governo” [Leggi l’articolo].

