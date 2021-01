Elezioni, governo di scopo, responsabili: cosa può accadere dopo lo strappo di Renzi

CRISI DI GOVERNO – Il via libera al Recovery Fund di questa notte non allontana affatto lo spettro della crisi di governo. Sono solo cambiati alcuni equilibri: ad astenersi dal voto del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state solo le due ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, lamentando l’assenza del Mes nel documento, mentre Matteo Renzi ha anticipato di aver fissato per oggi pomeriggio la conferenza stampa in cui dovrebbe annunciare il ritiro delle sue ministre. Dunque, cosa può succedere ora?

Sul tavolo, ci sono almeno cinque scenari papabili:

• Opzione governo “di scopo” – Chiamato anche governo di salvezza nazionale, con il sostegno del centrodestra. E non sarebbe la prima volta per il Partito democratico, in realtà.

• Opzione Conte ter dei responsabili – Dopo l’ultimatum di Conte a Renzi di ieri, i “pontieri” (cioè tutte quelle figure politiche capaci di mediare tra posizioni opposte, con un fine lavoro di diplomazia) riescono a rimettere insieme i pezzi e a far riavvicinare i due. Partirebbe così il piano di emergenza sperato dal Pd: un patto di legislatura per il Conte ter, senza arrendersi alle pretese di Renzi e mettendo in campo “i responsabili”.

• Opzione rimpasto – Si stanno susseguendo in queste ore le voci su un imminente rimpastone che porti dentro l’esecutivo i pesi massimi renziani, compresa Maria Elena Boschi. Ma è Renzi a chiarire: “A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c’è nessuna richiesta di poltrone, nessuna polemica pretestuosa, nessun atto irresponsabile”, scrive il leader di Italia Viva.

• Opzione fiducia in Aula – Se l’accordo tra Conte e Renzi non si trova, il premier andrà in Parlamento. Vi ricordate ad agosto 2019, quando Conte pronunciò il discorso contro Salvini in Parlamento? Ecco, proprio così. Si andrebbe alla conta dei voti per la fiducia. Per sostituire i renziani, in quel caso, servirebbero a Mattarella nuovi parlamentari pronti a dare la fiducia a Conte, dai fuoriusciti del gruppo misto ai berlusconiani critici.

• Opzione elezioni anticipate – Si tratterebbe di andare alle urne in pandemia, smontando anche quella minima parvenza di stabilità politica rimasta all’Italia.

Dalle dimissioni o meno delle due ministre renziane dipenderanno le prossime mosse e il futuro dell’esecutivo. Tra il contrasto all’emergenza Coronavirus, l’avvio dei fondi per il Recovery e la tensione per risolvere l’impasse di governo, i prossimi giorni saranno davvero frenetici per l’Italia.

Leggi anche: I 3 scenari che trasformano Giuseppe Conte in Giovanna d’Arco (di Luca Telese)

Potrebbero interessarti Crisi di governo, Mattarella amareggiato ma fissa le condizioni sui “responsabili” Mastella pronto a salvare il governo Conte: "I responsabili ci sono" "Incapace", "Pensa solo a se stesso": scontro tra Renzi e Conte