Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 31 gennaio

CRISI DI GOVERNO NEWS – Si è concluso ieri sera il primo giorno di consultazioni per il presidente della Camera Roberto Fico, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare la prospettiva di una maggioranza a partire dai partiti che sostenevano il precedente governo. “Meglio governo politico che istituzionale, serve un documento scritto”, ha dichiarato Matteo Renzi, mentre M5s ha definito “indiscutibile” la scelta su Conte e Nicola Zingaretti ha espresso la necessità di un “piano di fine legislatura”.

Oggi toccherà ai piccoli partiti, incluso il neonato gruppo degli Europeisti (qui il calendario completo). Fico dovrà trovare una soluzione entro martedì 2 febbraio, giorno in cui salirà nuovamente al Colle per riferire l’esito del suo lavoro. Di seguito le ultime notizie di oggi, aggiornate in tempo reale.

CRISI DI GOVERNO: LE ULTIME NEWS | DIRETTA

Ore 11,35 – Fico incontra i gruppi per le autonomie – In corso l’incontro tra il presidente Roberto Fico e i gruppi per le autonomie.

Ore 11,20 – Quirinale, Mattarella non ha contattato Draghi durante crisi – È destituita di ogni fondamento la notizia, apparsa oggi su alcuni giornali, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia contattato, da quando si è aperta la crisi di governo, il presidente Mario Draghi. Lo affermano fonti qualificate del Quirinale.

Ore 11,15 – Portavoce Fico, false ricostruzioni su incontri con Pd – “La ricostruzione dell’incontro fra il presidente Fico e la delegazione del Partito democratico” fatta “sul Corriere della Sera non risponde al vero. Sono altresì prive di fondamento le affermazioni attribuite al presidente della Camera”. Lo precisa il portavoce il presidente della Camera.

Ore 10,20 – Europeisti: “Conte unico punto di equilibrio possibile” – “Il nostro gruppo, nato sotto l’insegna di un marcato europeismo, rafforzerà questa maggioranza e darà il suo contributo”. A dirlo il senatore Ricardo Antonio Merlo, in rappresentanza del nuovo gruppo degli europeisti, dopo l’incontro con Fico. “Siamo disponibili a stilare un programma, siamo pronti a confrontarci su tutto e siamo convinti che la persona giusta per portare avanti questa coalizione di governo sia Giuseppe Conte, è l’unico punto di equilibrio possibile”.

Ore 10,10 – Iniziato l’incontro tra Fico ed Europeisti – Al via la seconda giornata di consultazioni per il presidente della Camera Roberto Fico, al colloquio con il nuovo gruppo degli Europeisti.

Ore 10,00 – Renzi: “Il voto? È il solito spauracchio. Non si voterà prima del 2023” – “È il solito spauracchio per terrorizzare qualche parlamentare preoccupato. Prima di votare c’è da fare il Recovery plan, gestire i vaccini, fare il semestre bianco ed eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Lo sanno anche i muri. Qualche dirigente politico si finge di essere un raffinato stratega giocando la carta della paura sui senatori. Ma tutti sanno che al voto non si andrà prima del 2023. La questione è capire se ci sarà un governo politico o tecnico e chi lo guiderà”. A dirlo è il leader di Italia Viva in un’intervista al Corriere della Sera, rispondendo alle parole di Goffredo Bettini che parlava di possibili elezioni a giugno.

Ore 9,50 – Berlusconi: “Serve un governo con le forze migliori” – “Serve un governo con le forze migliori. Renzi dice spesso cose giuste, ma il rapporto con lui dipende dalle scelte che farà”. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere della Sera.

Ore 9,30 – Bettini: “O governo Conte o elezioni a giugno. Renzi? Dica che vuole fare” – “Siamo disponibili a ricomporre la maggioranza di governo messa in crisi da Italia Viva. E Conte deve guidarla. Occorre fare presto, perché ogni giorno che passa il dibattito pubblico si allontana sempre di più dalle preoccupazioni degli italiani”. A dirlo è Goffredo Bettini, dirigente Pd, in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo Bettini, Conte è l’unica soluzione, “perché ha lavorato bene ed è popolare; ha riportato l’Italia nella sua naturale collocazione europeista; ha già ottenuto la fiducia alla Camera e un ampissimo consenso al Senato”. L’alternativa, secondo Bettini, è “un governo elettorale che ci porti al voto a giugno”. Per quanto riguarda il leader di Italia Viva Matteo Renzi, l’esponente Pd dice: “Deve dire a noi, ma soprattutto agli italiani, cosa intende fare. Il tempo è scaduto”.

Ore 9,00 – Alle 10 riprendono gli incontri con Fico: tocca agli “Europeisti” – Riprenderanno alle ore 10 le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, che oggi incontrerà gli Europeisti, il gruppo delle Autonomie e i rappresentanti dei gruppi Misti di Camera e Senato, limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza.

CRISI DI GOVERNO: COSA È SUCCESSO IERI

Ieri a Montecitorio si sono recate le delegazioni dei partiti maggiori della maggioranza uscente (Pd, M5s, Leu e Italia viva). I nodi che Roberto Fico deve ancora sciogliere sono molti e per questo sembra plausibile un secondo giro di colloqui. Va ancora risolta la questione del nome del premier, che per i giallorossi deve essere Giuseppe Conte, mentre Iv insiste sul fatto che i nomi vengono dopo, prima si parla dei contenuti. Si registra la comune volontà di provare a verificare se è possibile concordare un programma, mettendo al centro il Recovery plan.

Alla luce dell’esigenza – espressa da tutte le forze politiche – di partire dal programma e mettere nero su bianco i punti programmatici alla base di un eventuale governo che prosegua la sua azione fino alla fine della legislatura, oltre agli incontri faccia a faccia si potrebbe delineare anche la scelta di un incontro collegiale, in cui le varie forze politiche siedono l’una di fronte all’altra con i loro rappresentanti.

Leggi anche: 1. Conflitto d’interenzi (di Giulio Gambino) /2. La sfida di Fico: far tornare Renzi e Conte al dialogo. Ma ci sono anche altri scenari aperti/3. Renzi ha due ministri nel mirino e punta a Mario Draghi: il vero obiettivo del leader di Iv /4. Marta Cartabia premier? “Ecco le mie tre priorità per affrontare crisi e pandemia”

5. Così la crisi può cambiare la corsa al Quirinale (di Stefano Mentana) / 6. Il rientro di Renzi nel governo è un cavallo di Troia contro Pd e M5S (di Luca Telese) / 7. Conte l’impolitico (di Luca Serafini)

Potrebbero interessarti Renzi chiede a Fico un documento scritto: “Prima i contenuti, poi il premier”. M5s: “Indiscutibile la scelta su Conte” Rotta balcanica, eurodeputati bloccati dalla polizia croata. Majorino a TPI: "Stiamo bene" Renzi ha due ministri nel mirino e punta a Mario Draghi: il vero obiettivo del leader di Iv