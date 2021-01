Crisi di governo dopo lo strappo di Renzi: Conte chiede la fiducia in Parlamento

CRISI DI GOVERNO, ULTIME NOTIZIE – All’inizio della prossima settimana saranno decise le sorti del governo Conte: lunedì 18 e martedì 19 gennaio il premier si presenterà alla Camera e poi al Senato per chiedere la fiducia e capire se ci sono le condizioni per andare avanti o se si aprirà ufficialmente la crisi. Da oggi diventa più serrata quindi la caccia ai “responsabili”, o “costruttori” che dir si voglia, pronti a sostenere l’esecutivo per evitare di andare al voto anticipato. Intanto, il ministro degli Esteri M5S Luigi Di Maio ha definito “cruciale” la figura di Giuseppe Conte, mentre Matteo Renzi ha confermato che Italia Viva non voterà la fiducia al governo, dicendosi anche convinto che “le elezioni si faranno nel 2023”. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sulla crisi di governo:

Crisi di governo, tutte le ultime notizie | LIVE

Ore 10,20 – Salvini: “Da centrodestra no uscite, M5S delusi in arrivo” – Dal centrodestra “non ci saranno uscite” ma anzi “siamo stati contattati da M5S delusi” che potrebbero essere “in arrivo”. Lo dichiarai il segretario della Lega, Matteo Salvini. “Mi rifiuto di pensare – ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno – che gli italiani e lo stesso presidente Mattarella, possano subire il governo Conte-Grillo-Tabacci-Mastella e Scillipoti”.

Ore 9,30 – Renzi ai suoi: “Rischio l’osso del collo” – “È in corso una guerra di nervi. Io ho posto un problema di contenuti, loro hanno deciso di rispondere con il mercimonio delle poltrone”: sono ore difficili per Matteo Renzi, che, secondo un retroscena del Corriere della Sera, avrebbe chiesto ai suoi di rimanere compatti, anche perché lui sta rischiando “l’osso del collo”. “Allora è in atto una grande offensiva mediatica per far vedere che i responsabili ci sono già, che hanno i numeri. Non è così. Serve soltanto ad aprire un problema nel nostro gruppo, a convincere i nostri che è più conveniente andare via. La macchina mediatica di Casalino e amici si è messa in moto, ma anche al Quirinale nutrono dubbi su questi numeri. Dobbiamo essere compatti come una falange macedone”.

Ore 8,30 – Conte ai dubbiosi: “Il nuovo gruppo dei responsabili diventerà un partito” – Il nuovo gruppo parlamentare formato dai “responsabili”, i quali dovrebbero garantire la sopravvivenza del Conte bis e risolvere così la crisi di governo aperta dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, diventerà un partito. È quanto avrebbe assicurato, secondo un retroscena del Corriere della Sera, il premier Conte a quei senatori che nutrono ancora dei dubbi nel votare la fiducia ed entrare, quindi, a far parte della maggioranza. Leggi l’articolo completo.

Ore 8,00 – Responsabili: “In Senato siamo già sopra i 161” – Secondo quanto svelato dal Corriere della Sera, a Palazzo Chigi filtrerebbe ottimismo sull'”arruolamento” dei “responsabili” in Senato. Addirittura, secondo i rumors, all’interno della maggioranza si ha la convinzione di poter arrivare a 167-168 senatori, contro i 161 di sicurezza. Di certo, al momento, è che senza i voti di Italia Viva, l’esecutivo può contare solo su 151 senatori, 10 in meno di quelli richiesti per ottenere la maggioranza.

Ore 7,30 – In Gazzetta dimissioni Bellanova e Bonetti e interim Agricoltura a Conte – La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato l’accettazione delle dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto. Nel Dpr, inoltre, Giuseppe Conte è incaricato di reggere, ad interim, il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Ore 7,00 – Ok del Cdm a scostamento bilancio – Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di uno scostamento di bilancio da 32 miliardi. La proposta va confermata da entrambe le Camere con un voto a maggioranza assoluta. Secondo quanto stabilito dalla Capigruppo, il voto a Montecitorio è in programma per mercoledì 20 gennaio, dopo il voto di fiducia richiesto dall’esecutivo per verificare se la maggioranza abbia ancora i numeri per poter andare avanti.

Crisi di governo, ultime notizie – Cosa è successo ieri

Dopo il ritiro della delegazione di Italia Viva, annunciato mercoledì da Matteo Renzi, nel pomeriggio di ieri il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e gli ha rappresentato la volontà di un chiarimento in parlamento, di cui il capo dello Stato ha preso atto. Il premier chiederà la fiducia alle Camere per verificare se il governo può andare avanti.

Alla riunione dell’esecutivo politico del Pd, il segretario Zingaretti ha osservato che: “Iv è inaffidabile in qualsiasi scenario“. Dario Franceschini dal canto suo ha annunciato che la ricerca della maggioranza all’interno del Parlamento sarà “alla luce del sole”.

Ma secondo fonti del Nazareno cresce la preoccupazione dopo che una verifica preliminare ha mostrato l’impossibilità di trovare i voti dei “responsabili”. Voti a cui si appella invece il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il quale ha lanciato un messaggio ai “costruttori europei” del Parlamento per “mantenere la via” e risolvere la crisi di governo. Il M5S ne ha discusso in serata, in occasione dell’Assemblea.

Luca Telese intanto ha spiegato su TPI “il paradosso della crisi di governo“, e cioè che la maggioranza di governo, originariamente composta da Pd, M5S e Leu, formalmente non cambia anche dopo le dimissioni delle due ministre. Riccardo Bocca descrive invece “la parabola di Renzi“: da mister rottamatore a picconatore di se stesso. Di seguito le ultime notizie sulla crisi di governo.

