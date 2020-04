Coronavirus, la fake news del figlio di Renzi che gioca a calcio con gli amici violando la quarantena | VIDEO

Il figlio di Renzi viola le disposizioni anti Coronavirus giocando tutti i giorni a calcio con i suoi amici, i quali vengono prelevati dalle rispettive abitazioni dalla scorta dell’ex presidente del Consiglio: è questo in estrema sintesi il contenuto di un video, divenuto virale sui social, che si è rivelato essere una fake news. Il filmato, che circola dalla serata di martedì 2 aprile e che ha ricevuto migliaia di commenti e condivisioni, mostra alcune persone che giocano all’interno di un giardino privato. Secondo l’autore del filmato, un vicino dell’ex premier, il video mostra “il figlio del Sen. Renzi che tutti i giorni gioca a calcio coi suoi amici nel campo di casa sua. Gli amici vengono prelevati dalle loro abitazioni dalle auto della scorta di Renzi”.

Niente di più falso. Le uniche cose vere contenute nel video sono che quella è sì l’abitazione privata di Renzi e che uno dei protagonisti ripresi nel filmato è effettivamente il figlio del fondatore di Italia Viva. Ma gli altri protagonisti non sono gli “amici del ragazzo prelevati dalla scorta”, ma bensì lo stesso Renzi, la moglie Agnese e gli altri due figli della coppia, Emanuele ed Ester. “Siamo noi cinque, una famiglia che sta vivendo una quarantena e che avendo la fortuna di avere un giardino è fuori, nel giardino, nel rispetto di tutte le regole” dichiara Renzi in una nota audio diffusa per smentire la veridicità del video e al tempo stesso denunciare una “storia che ancora una volta infama e inquina”. Di seguito, la nota audio con la quale Renzi smentisce la fake news e annuncia una querela in sede civile e penale contro l’autore del video.

Fake news sul figlio di Renzi, la replica dell’ex premier: “Storia che infama”

