Bersani: “Coronavirus? Col centrodestra non bastavano i cimiteri”. L’ira di Salvini: “È un cretino”

Se la crisi sanitaria del Coronavirus fosse esplosa sotto un governo di centrodestra, “non sarebbero bastati i cimiteri”. A dirlo durante la trasmissione televisiva Carta Bianca è stato l’esponente di Leu ed ex segretario Pd Pierluigi Bersani, che è stato attaccato duramente per le sue parole da Matteo Salvini. “Dichiarazioni disgustose, un cretino”, ha detto il leader della Lega a Rete4. “Fare polemica sulla pelle dei morti è da cretini. Scherzare su 30mila morti…”.

“Non c’è limite al peggio, non c’è la limite alla decenza e alla vergogna. La frase sconcertante pronunciata in diretta televisiva martedì sera a Carta Bianca da Pierluigi Bersani per cui ‘se ci fosse stato al Governo il centrodestra non sarebbero bastati i cimiteri’ è terribile, è un insulto ai 33mila morti ne stiamo piangendo, ai mille morti nella sua Piacenza, a tutte le migliaia di famiglie che hanno perso un proprio caro”, ha affermato il leghista Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. Polemica anche Giorgia Meloni: “L’odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti”, ha scritto su Twitter la leader di Fratelli d’Italia. Da Bersani “vergognose dichiarazioni”.

“Chiaro che ho usato un’iperbole”, ha replicato Bersani su Twitter a Salvini. “Ma un ex ministro dell’interno che ridicolizza mascherine e distanziamento dopo che a pochi giorni dalla prima zona rossa chiedeva di aprire tutto si espone a un giudizio che, ripeto, per iperbole, confermo assolutamente”.

