Conte-Pompeo, l’invasione de Le Iene

Curioso fuoriprogramma durante l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Al momento della stretta di mano tra i due, un’inviata del programma tv Le Iene, Alice Martinelli, abbandona lo spazio riservato alla stampa e riesce ad avvicinare Pompeo per consegnargli una punta di Parmigiano Reggiano. La donna rivolge alcune parole in lingua inglese al capo della diplomazia Usa, davanti a un Conte palesemente imbarazzato. Nel giro di pochi secondi tre uomini del servizio di sicurezza circondano l’inviata e la trascinano via a forza. “Lasci fare a me il presidente del Consiglio, lei che ruolo ricopre?”, rimprovera duro Conte mentre la “iena” viene portata via. “L’idea era consegnare uno dei migliori nostri prodotti, in modo che Trump potesse assaggiarlo e non mettere i dazi”, racconta a TPI un autore de Le Iene.

Video di Anna Ditta

