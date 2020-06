Conte, audizione alla Commissione Regeni sui rapporti con l’Egitto

Nella serata di oggi, giovedì 18 giugno 2020, il premier Giuseppe Conte è atteso in audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Regeni. L’appuntamento è alle ore 22. Il presidente del Consiglio è chiamato a riferire sullo stato dei rapporti tra Italia ed Egitto, in particolare dopo la telefonata avuta lo scorso 9 giugno con il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, durante la quale i due leader si sarebbero accordati per la vendita di due navi militari dall’Italia a Il Cairo.

La Commissione Regeni ha chiesto di sentire “urgentemente” Conte. Il presidente della Commissione, Erasmo Palazzotto (deputato di Liberi e Uguali), ha fatto sapere che l’audizione del premier è considerata “preliminare, sotto il profilo politico ed istituzionale, al proseguimento di ogni altra attività di indagine”.

Commissione Regeni: l’audizione di Conte dopo la polemica politica

La questione della vendita delle navi all’Egitto ha agitato il dibattito politico dell’ultima settimana: dal governo di Al Sisi, infatti, non c’è stata finora grande collaborazione nell’accertamento della verità sul caso Regeni. Al contrario, le autorità de Il Cairo si sono dimostrate in più occasioni poco interessate a far luce sulla vicenda.

“Noi non abbiamo mai legato la vicenda delle fregate italiane alla Marina egiziana all’idea di un possibile osceno scambio tra vendita di armi e diritti umani”, ha scritto in una lettera al quotidiano La Repubblica il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo che i ministri dem non si sono opposti all’operazione commerciale nel Consiglio dei ministri che l’ha autorizzata.

Nella telefonata tra Conte e Al Sisi, secondo quanto trapelato da Palazzo Chigi, i due leader si sono confrontati sulla “stabilità regionale, con particolare riferimento alla necessità di un rapido cessate il fuoco e ritorno al tavolo negoziale in Libia, e la collaborazione bilaterale, da quella industriale a quella giudiziaria con particolare riferimento al caso Giulio Regeni”.

Conte e le navi vendute dall’Italia all’Egitto

Come abbiamo spiegato in questo articolo, al centro del dibattito c’è una commessa da circa 9 miliardi, che contempla non solo due fregate multiruolo Fremm, originariamente destinate alla Marina miliare italiana (la Spartaco Schergat e la Emilio Bianchi), ma anche altre quattro navi e 20 pattugliatori, 24 caccia multiruolo Eurofighter e altrettanti aerei addestratori M346. Un contratto, il maggiore mai rilasciato dall’Italia dal secondo dopoguerra, che farà dell’Egitto il principale acquirente di sistemi militari italiani.

Il caso Regeni: a che punto è l’indagine

Giulio Regeni, ricercatore italiano dell’Università di Cambridge, è stato ucciso in circostanze mai chiarite tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2016 a Il Cairo. Aveva 28 anni. Scomparso la sera del 25 gennaio, fu ritrovato senza vita il 3 febbraio in un fosso lungo la strada del deserto Cairo-Alessandria. Sul suo corpo c’erano evidenti segni di tortura. In quei giorni Regeni stava lavorando a uno studio sui sindacati egiziani.

Dal dicembre 2018 la Procura di Roma indaga su cinque ufficiali dei servizi segreti egiziani. Fra circa due settimane, il primo luglio, è in calendario un nuovo incontro tra i magistrati italiani e i colleghi della Procura generale de Il Cairo. In quell’occasione le autorità egiziane dovranno fornire il domicilio legale degli indagati, passaggio tecnico fondamentale per la prosecuzione dell’indagine.

