Cdm oggi 12 gennaio 2021: la diretta live del Consiglio dei ministri sul Recovery Plan

Oggi, martedì 12 gennaio 2021, alle 21.30 è in programma a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sul Recovery Plan: un Cdm, che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del governo e che TPI seguirà in diretta attraverso tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale.

CONSIGLIO DEI MINISTRI SUL RECOVERY PLAN: LA DIRETTA

Ore 20,30 – Domani riunione gruppi Iv con Renzi – In attesa dell’inizio del Cdm, previsto per le 21,30, fonti parlamentari di Iv fanno sapere che domani alle ore 22 si terrà un’assemblea dei deputati e senatori di Italia Viva alla quale parteciperà anche Matteo Renzi.

Ore 20,00 – Gualtieri: “Lavoro Conte decisivo, sono fiducioso” – “Penso che il metodo adottato in questo avvio di revisione del Recovery sia il metodo giusto per realizzare quel patto di legislatura a cui ha fatto riferimento Nicola Zingaretti, altri scenari sono scenari che penso che i cittadini considerebbero incomprensibili e anche irresponsabili e quindi sono fiducioso che non si materializzeranno”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gultieri, a poco più di un’ora e mezza dall’inizio del decisivo Consiglio dei ministri di stasera.

Dal Recovery Plan alle dimissioni delle ministre di Iv: le anticipazioni sul Cdm di oggi

Il Consiglio dei ministri in programma nella serata di martedì 12 gennaio verte sull’approvazione del Recovery Plan, ovvero il “programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19“.

Prima di approdare al Cdm, il Recovery Plan è stato oggetto di un vero e proprio scontro politico tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia, Matteo Renzi, che ha chiesto, e ottenuto, di modificare il piano così come inizialmente presentato dal presidente del Consiglio.

Il via libera di Italia Viva al Recovery Plan appare scontato, anche grazie alla moral suasion del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in via informale avrebbe chiesto a Renzi di dare priorità piano da presentare a Bruxelles prima di formalizzare qualsiasi crisi di governo.

La stessa Teresa Bellanova, ministra di Iv, ha confermato il sostanziale via libera da parte del suo partito al Recovery Plan nel Consiglio dei ministri di stasera.

La vera incognita è su quello che potrebbe accadere subito dopo. Secondo indiscrezioni, infatti, una volta approvato il Recovery Plan, le ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, potrebbero rassegnare le proprie dimissioni aprendo di fatto la crisi di governo.

Ad agitare la vigilia del Consiglio dei ministri è stato lo stesso presidente del Consiglio che, tramite una dichiarazione trapelata da Palazzo Chigi, ha fatto sapere che: “Se il leader di Italia Viva Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile fare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv”.

