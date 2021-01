“Se il leade di Italia Viva Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile fare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv”. Lo riporta l’Ansa citando quanto trapela da Palazzo Chigi.

La notizia cambia la prospettiva su una possibile crisi di governo: chiude infatti a un Conte-ter sostenuto dalla stessa maggioranza. Se Renzi non dovesse mollare, l’unica alternativa per il premier Conte sarà quindi andare in Senato e chiedere la fiducia. Se la incasserà, l’esecutivo andrà avanti con rimpasto, probabilmente senza le ministre di Italia Viva. In caso contrario, e nell’impossibilità di una maggioranza diversa, si andrà probabilmente al voto.

Leggi anche: Crisi di governo: Conte ter o dimissioni? Cosa può succedere dopo il Cdm di stasera

Potrebbero interessarti Dal sakè Biden ai jeans Romano Prodi, quando i marchi hanno i nomi dei politici Donne e Recovery Plan: le associazioni femminili chiedono al governo risorse adeguate per l’occupazione Di Battista sposa la linea Conte: “Se Renzi apre la crisi, mai più un Governo con lui”