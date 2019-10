Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl clima

Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl clima. Il decreto legge era all’ordine del giorno nella riunione di Cdm di oggi a palazzo Chigi. Il governo Conte bis, nato all’inizio di settembre 2019, ha messo al centro della sua agenda la questione ambientale, con il cosiddetto Green new deal e la lotta al cambiamento climatico.

Il dl si compone di 11 articoli. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato: “Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale, che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata all’ambiente. Tre pilastri del Green new deal del governo che cammineranno insieme. Un percorso che inizia domani ed è condiviso da tutto il Governo e su cui ci stiamo confrontando anche in queste ore”.

• Dl Clima, cosa prevede il decreto legge del governo Conte: tutte le novità, i principali punti

• Rottamazione di auto e moto: cosa è e cosa prevede il bonus mobilità

• Green corner nei negozi: cosa è e cosa prevede la misura

Che cos’è un decreto legge

Il decreto legge nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio che ha forza di legge, ed è regolato dagli articoli 77 e 72 della Costituzione. In casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, e deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Potrebbero interessarti La Nadef passa alla Camera per soli 3 voti, le opposizioni insorgono Ministra Bellanova a TPI: “Mi hanno sfruttata nei campi, ho visto braccianti morti davanti a me” Dr. Seduction, un sessuologo campano candidato alle regionali in Umbria