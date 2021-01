Conferenza stampa Renzi streaming e diretta tv: dove vederla live

CONFERENZA STAMPA RENZI STREAMING TV – Questo pomeriggio, 13 gennaio 2021, il leader di Italia Viva Matteo Renzi tiene nell’auletta dei gruppi alla Camera un’attesa conferenza stampa con le ministre Bellanova e Bonetti ed il sottosegretario Scalfarotto nella quale potrebbe annunciare il passaggio all’opposizione del suo partito e le dimissioni delle due ministre renziane, sancendo la crisi ufficiale del Governo Conte. Ma come fare per seguire in diretta tv e in streaming la conferenza stampa di Renzi di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Vista l’importanza di questa conferenza, che potrebbe sancire la fine del Conte bis, tutti i canali all news italiani la seguiranno in diretta tv. Le immagini verranno mostrate dall’auletta dei gruppi alla Camera a partire dalle 17.30 su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Inoltre anche La7 seguirà questa giornata decisiva per la crisi del Governo Conte con una maratona live del Tg La7 condotta dal direttore Enrico Mentana, con diversi ospiti e analisti in studio. Rai 1 coprirà la conferenza stampa di Renzi all’interno del contenitore pomeridiano La vita in diretta, condotto da Alberto Matano.

Conferenza stampa Renzi streaming live

Se non siete a casa, potrete seguire la conferenza (orario d’inizio alle 17.30) in streaming sulle pagine social di Matteo Renzi e di Italia Viva. Anche le pagine Facebook dei principali siti d’informazione o dei canali all news come Sky Tg24 potrebbero ritrasmettere in diretta la conferenza stampa dell’ex premier, accompagnato dalle ministre Bellanova e Bonetti e dal sottosegretario Scalfarotto. TPI seguirà le parole del leader di Italia Viva con una diretta live testuale.

Leggi anche: 1. I 3 scenari che trasformano Giuseppe Conte in Giovanna d’Arco (di Luca Telese) / 2. Elezioni, governo di scopo, responsabili: cosa può accadere dopo lo strappo di Renzi / 3. Mastella pronto a salvare Conte: “Ma i responsabili sono come gli amanti, devi dare loro dignità”

Potrebbero interessarti I 5 Stelle uniti in blocco a sostengo di Conte. E con i renziani mai più, meglio Forza Italia Crisi di Governo, Grillo: "Ora un patto fra tutti i partiti" A che ora inizia la conferenza stampa di Renzi con Bellanova, Bonetti e Scalfarotto: quando è e l’orario