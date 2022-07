Cingolani: in arrivo campagna per il risparmio di acqua e gas

Una campagna per dare “suggerimenti di comportamento e di sobrietà” nell’uso di acqua e gas. È l’iniziativa che, secondo Roberto Cingolani, sta per lanciare il governo, alle prese con la doppia emergenza idrica ed energetica. “Stiamo discutendo con altri ministeri di un progetto rapido di informazione, tipo Pubblicità Progresso, su due grandi settori: uno è l’acqua, l’altro è l’energia. Fra l’altro sono due settori molto collegati”, ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, mentre crescono i timori per uno stop totale delle forniture di gas russo. “Stiamo pensando di costruire una serie di messaggi che diano dei suggerimenti di comportamento e di sobrietà nell’uso delle risorse”, ha aggiunto il ministro. “Sarà fondamentale lanciare questi messaggi a breve, visto che dopo l’estate comincerà il periodo in cui i consumi crescono”.

A destare preoccupazione nelle ultime ore è la chiusura del gasdotto Nord Stream che collega direttamente Germania e Francia. L’interruzione per dieci giorni, attribuita dalla compagnia russa Gazprom a lavori di manutenzione, potrebbe precedere un taglio totale delle forniture dalla Russia. Lo scenario peggiore per la Germania e l’Europa ma anche quello giudicato più probabile dal governo francese. “In Europa occorre prepararsi”, ha detto il ministro delle Finanze francese Le Maire.

In Italia il governo sta preparando un piano d’emergenza nel caso di interruzione dei flussi dalla Russia, con misure di austerity da introdurre in più fasi. Queste comprendono la riduzione della temperature dei riscaldamenti, la riduzione degli orari in cui sarà consentita l’accensione e un possibile “coprifuoco” per l’illuminazione serale. “I rischi, a proposito di benessere, sono altissimi per l’inverno, se il gas russo dovesse fermarsi”, ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.