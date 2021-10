Chi flirta col Ventennio: ecco chi sono i nostalgici imbucati tra Lega e Fratelli d’Italia

Un esercito di parlamentari, consiglieri regionali e comunali: ecco i nostalgici del regime imbucati tra Lega e Fratelli d'Italia. L’inchiesta sul quinto numero del settimanale TPI - The Post Internazionale, in edicola dal 15 ottobre

Acquasanta, 28 ottobre 2019. Nel comune in provincia di Ascoli Piceno con poco più di duemila cittadini, Fratelli d’Italia organizza una cena. La data non è casuale: era il 28 ottobre 1922 quando i fascisti marciarono su Roma. Forse per questo, durante la cena, accanto ai loghi del partito di Giorgia Meloni, trionfavano dappertutto fasci littori, immagini del Duce (anche sul menù) e motti del Ventennio. Tra i commensali c’era anche il deputato Francesco Acquaroli. Il partito di Giorgia Meloni prese subito le distanze, ma alla fine lo stesso Acquaroli fu “premiato”: oggi è il presidente della Regione Marche. Non è una novità: checché ne dicano Matteo Salvini e Giorgia Meloni, nelle file di Lega e Fratelli d’Italia si annidano nostalgici del Ventennio e ammiratori del Duce…

