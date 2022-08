Il centrodestra lavora alle candidature in vista della presentazione delle liste elettorali il 22 settembre prossimo. Per il partito di Giorgia Meloni circolano da giorni i nomi di Giulio Tremonti, ex ministro di Forza Italia, che dovrebbe essere candidato nel collegio di Milano centro, del magistrato Carlo Nordio e dell’ambasciatore ed ex ministro Giulio Terzi di Sant’Agata.

Figure che riflettono la volontà di Fratelli d’Italia di mostrare un “senso di responsabilità da probabile primo partito” facendo eleggere tecnici, e non solo politici, che – se i pronostici si avvereranno – potrebbero entrare a far parte del governo e dare garanzie di stabilità ai partner stranieri in materia di Economia e Politica Estera. Quasi certa sarebbe poi la candidatura dell’ex presidente siciliano Nello Musumeci e di Vittorio Sgarbi, ma tra i papabili anche il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, Clemente Mimun, ex direttore di tutti i tg Rai e del Tg5 e Gianfranco Rotondi, ex Dc.

Per quanto riguarda le liste di Forza Italia, tutti i nomi dei big dovrebbero essere riconfermati, da Maurizio Gasparri e Francesco Paolo Sisto, fatta eccezione per Adriano Galliani, che si è chiamato fuori dalla corsa elettorale. Sicura ormai la candidatura di Berlusconi al Senato nel collegio di Monza e in cinque circoscrizioni, tra cui la Campania, regione in cui correrà per un seggio alla Camera anche la sua compagna Marta Fascina, . Smentita intanto dallo stesso Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana e nuovo editore dell’Espresso, l’ipotesi di una sua candidatura. Secondo il Corriere della Sera si cerca invece una collocazione per il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Il cavaliere vorrebbe pescare dalla società civile per “far capire ai delusi che votare è nel loro interesse e che noi siamo il solo partito del cambiamento”. Passando alla Lega, il Carroccio punta sulle candidature sicure, come quella di Umberto Bossi, ma non è escluso l’ingresso di qualche new entry, come quella delle giornaliste Maria Giovanna Maglie e Annalisa Chirico, in lizza per un posto in lista secondo il quotidiano meneghino.