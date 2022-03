Un gossip che ha dell’incredibile. Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, sarebbe incinta. L’ex premier, di conseguenza, starebbe per diventare di nuovo papà alla veneranda età di 86 anni. Per la sesta volta. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000 e direttore editoriale di Visto: “Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina, un rumor gira nei salotti che contano (e molto). ‘Marta potrebbe essere in attesa’”.

“Lei ha solo 32 anni – prosegue Alessi -, ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età, e sto parlando di 60 anni fa”. Al momento da parte dei diretti interessati non ci sono state né conferme né smentite intorno a questo rumor. La scorsa settimana, come ricorderete, si è celebrato il matrimonio simbolico tra il Cavaliere e la deputata 32enne di Forza Italia.