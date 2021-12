Filarmonica internazionale Casellati: la mamma premia, il figlio dirige

A pensar male, come diceva Andreotti, si fa peccato. Quindi chiamiamola pure coincidenza: il 27 novembre Alvise Casellati, figlio della presidente del Senato, ha diretto ad Astana il recital For you, my Kazakhstan! con la soprano Maria Mudryak. Giusto tre settimane prima, l’8 novembre, la madre aveva incontrato il presidente del Senato kazako, Maulen Ashimbayev, per discutere «il consolidamento della collaborazione tra Kazakhstan e Italia in ambito economico, commerciale, turistico, culturale».

Non è la prima volta che le attività dei due Casellati si intrecciano. Nel 2018 c’è stato infatti l’Azerbaijan: dopo aver ricevuto, in settembre, la vicepresidente Mehriban Aliyeva, in ottobre la Casellati ha ricambiato ufficialmente la visita. E Alvise si è esibito a Baku il 5 ottobre, ritornando poi in luglio su invito del Gabala International Music Festival. Da Baku a Mosca: Casellati madre ci è andata nel febbraio 2019 per assegnare la Stella d’Italia al maestro Valerij Gergiev, direttore artistico del teatro Mariinsky di San Pietroburgo; Casellati figlio è salito sul podio al Mariinski il 15 febbraio 2020 e poi di nuovo il 28 settembre scorso.

La diplomazia Casellati non trascura nemmeno la Colombia: nel maggio 2019 la presidente ha attribuito l’onorificenza di commendatore della Stella d’Italia a Julia Salvi, fondatrice del Cartagena Festival Internacional de Música e partner del Festival di Spoleto dove il figlio è di casa. E proprio a Cartagena, in gennaio, Alvise si era esibito sul podio di plaza de San Pedro Claver.

