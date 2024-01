“Mattarella non è il mio presidente, non lo riconosco”. Potrebbe trattarsi di una legittima espressione di dissenso, se non fosse che a pronunciare queste parole è stato un carabiniere, quindi un rappresentante dello Stato.

Il video, diventato virale sui social, è stato girato durante la manifestazione pro-Palestina di sabato 27 gennaio a Milano.

Nel filmato si vede un’anziana signora, davanti ai militari schierati, che domanda al carabiniere in questione: “Il presidente Mattarella cosa ha detto?”.

La donna si riferisce al messaggio diffuso dal Capo dello Stato in occasione della Giornata della Memoria: “Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno Stato”.

La risposta del carabiniere è netta: “Con tutto il rispetto, signora, non è il mio presidente. Io non l’ho votato, non l’ho scelto, non lo riconosco”.

L’agenzia di stampa Ansa riferisce che il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha fatto sapere che disporrà l’immediato trasferimento immediato del militare a un incarico non operativo e che adotterà provvedimenti disciplinari.

L’Arma, inoltre, ha informato l’autorità giudiziaria ordinaria e quella militare dell’episodio. Sempre secondo l’Ansa, la Procura di Milano aprirà un fascicolo di indagine a carico del carabiniere. L’ipotesi di reato potrebbe essere “offesa all’onore o al prestigio del presidente della Repubblica”.