Calenda ringrazia Meloni per la disponibilità a incontrare il Terzo Polo: “Così si fa opposizione”

“Incontrare il governo sulla manovra è importante. L’opposizione non si fa andando sempre in piazza ma proponendo alternative”, così il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter, dopo che la premier Giorgia Meloni si è detta disponibile a discutere della manovra di bilancio con il Terzo Polo. L’incontro con Calenda, , che ha contestato alcune misure contenute nella norma e ha parlato di una “contromanovra”, è in programma la prossima settimana.

“La politica non è una guerra perenne tra nemici ma un confronto tra avversari nell’interesse del paese”, ha aggiunto l’ex ministro, secondo il quale il confronto rientra “nel normale dialogo che avviene in tutti paesi maturi tra maggioranza e opposizione, che tali restano”, e non esisterebbe dunque nessuna trama oscura o premesse di una “stampella” alla maggioranza.

“Abbiamo presentato – e siamo stati gli unici – una contromanovra molto diversa da quella del governo che consideriamo negativamente e abbiamo detto da apposizione che vogliamo venire a illustrare perché è sbagliata e quali provvedimenti proponiamo”, ha precisato Calenda in un’intervista a Radio Anch’io.