Calenda sulla manovra: “È demenziale, Meloni va aiutata, non contestata”

La manovra varata dal governo “è pericolosa in questo momento” perché “non ha una visione”, ma la presidente del Consiglio “è nuova, e pensiamo vada aiutata, non solo contestata”. Carlo Calenda presenta le proposte del Terzo Polo sulla Legge di Bilancio e lancia il suo salvagente all’esecutivo: “Chiediamo un incontro alla Meloni – ha detto il leader di Azione – penso sia molto capace e intelligente, pur con idee molto diverse dalle mie, mi aspetto che raccolga uno stimolo molto strutturato. Se poi vuole andare avanti con il ‘siamo pronti’ vada avanti finché non prende un muro in pieno”.

Calenda teme che il governo diventi troppo “Salvinocentrico”: “Questo è il governo della Lega, dalla flat tax alle Ong, non c’è una proposta della Meloni, che era troppo impegnata a dire che non è fascista che si è persa cosa propone per l’Italia, che è fondamentale. La trasformazione del governo in un governo Salvini sarà un Armageddon per il Paese, non è quello che vuole la Meloni”. Appunti anche sulle coperture della Legge di Bilancio: “Nella manovra da 35 miliardi 21 vengono dal deficit, 3 dalla tassa sugli extraprofitti e gli altri 11 come li coprono? Qualcuno lo ha spiegato? Sono aumenti di accise, di tasse? Alla fine succederà quello che è sempre successo, cioè che la pressione fiscale aumenterà complessivamente”.

Sulle manifestazioni annunciate dalle opposizioni: “A me interessa quali sono le controproposte del 5 stelle e del Pd, delle manifestazioni sulla manovra non me ne può fregare ‘de meno’, se non spieghi cosa faresti. Questa è la garanzia di avere la Meloni per 350 anni. Questa manovra è demenziale, la puoi smontare, perché non lo fanno? Partiamo dalla nostra proposta, se poi vogliono andare in piazza vadano”.