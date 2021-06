Calenda durissimo contro il M5S: “Sono degli scappati di casa, vanno cancellati dalla politica”

Il leader di Azione Carlo Calenda, in corsa per il Campidoglio nelle elezioni che si terranno in autunno a Roma, ha attaccato duramente il Movimento Cinque Stelle, durante l’intervento che ha tenuto ieri sera a Stasera Italia su Rete4.

“Io con i grillini non ci sono mai stato, l’unica cosa che penso sia necessaria è cancellarli dalla storia politica italiana“, ha dichiarato l’ex ministro allo Sviluppo economico, “Li considero un branco di scappati di casa di proporzioni cosmiche che hanno appestato l’Italia dicendo idiozie ma soprattutto hanno fatto una cosa imperdonabile, hanno preso in giro milioni di italiani raccontando che avrebbero fatto cose che non hanno fatto, aggrappandosi a quelle che loro chiamano ‘le poltrone’ nel modo più spregiudicato del mondo, penso che l’unica cosa che va fatta è annichilirli politicamente“.

Calenda sfiderà la sindaca uscente del M5S Virginia Raggi alle elezioni comunali di Roma 2021, per le quali correranno Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, ed Enrico Michetti, candidato dalla coalizione di centrodestra.

