M5s, Azzolina al TPI Fest: “Grillo garante, nessuno ha mai pensato di togliergli ruolo. Conte compreso”

“Nel M5s una dialettica un po’ effervescente c’è sempre stata e c’è ancora. È un momento in cui si sta discutendo, ma è normale perché dobbiamo darci una struttura anche territoriale. Grillo è stato sempre il garante e sempre lo sarà. Nessuno ha mai pensato di togliergli questo ruolo, meno che mai Conte“. Così Lucia Azzolina, ex ministra dell’istruzione e deputata 5Stelle, rispondendo alle domande di Giulio Gambino, direttore di TPI.it, al festival organizzato dal giornale online a Tor Bella Monaca.

