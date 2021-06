M5s, Grillo: “Conte ti sono utile, lo devi capire. Io garante, non cogl**ne”

“Conte io ti sono utile, lo devi capire”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, Beppe Grillo nel corso dell’assemblea con i deputati M5S a Montecitorio dove ha presentato quello che sarà il nuovo logo del Movimento, con la dicitura ‘2050’ all’interno del simbolo. “Questo Movimento ha bisogno di un visionario come me e di un integerrimo come Conte”, ha quindi aggiunto.

“Conte è ottima persona ma il visionario sono io”, avrebbe aggiunto. “Ci scambiamo le osservazioni sulla bozza”, avrebbe detto ancora Grillo, aggiungendo: “Sono un garante non un cogl**ne”. Le parole del comico genovese sono state accolto da un applauso da parte degli eletti. “Grillo ha appena fondato una diarchia…”, è il commento a caldo che trapela all’Adnkronos da fonti parlamentari pentastellate al termine della riunione alla Camera. “Beppe si riprende il Movimento come sempre”, rimarcano, off the records, gli stessi parlamentari dopo l’arringa del comico genovese.