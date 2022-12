Bossi attacca Salvini: “È un bambino, non si comporta come un uomo”

“Un bambino”. È la definizione che Umberto Bossi avrebbe dato di Matteo Salvini, accusato di evitare il confronto con la nuova corrente fondata dal Senatur, il Comitato Nord. Lo riporta La Repubblica, secondo cui il fondatore della Lega Nord ha detto ai suoi che l’attuale segretario “non si comporta come un uomo e io sono abituato a parlare con gli uomini”.

Il nuovo gruppo, annunciato da Bossi subito dopo le elezioni dello scorso settembre, punta a rimettere il Nord al centro dell’azione politica della Lega, sfidando la leadership dell’attuale segretario leghista.

Uno strappo che mette sempre più in discussione la posizione del vicepresidente del Consiglio e gli equilibri all’interno del centrodestra in Lombardia, che andrà al voto a febbraio. La corrente è riuscita già a vincere congressi provinciali a Bergamo e Brescia e a costituire un nuovo gruppo all’interno del Consiglio regionale lombardo, a cui hanno aderito quattro consiglieri fuoriusciti dal gruppo della Lega Salvini, subito espulsi dalla Lega stessa.

I quattro, Roberto Mura, Federico Lena, Antonello Formenti e Max Bastoni, si sono incontrati oggi con Bossi al Pirellone, assieme ai fedeli Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi. A loro si è unito anche il presidente Attilio Fontana, che ha tentato di ricucire con il nuovo gruppo offrendo di mediare per il suo ingresso nella coalizione del centrodestra. In caso contrario, il Comitato Nord potrebbe finire per sostenere la candidatura dell’ex assessora Letizia Moratti, sostenuta dall’alleanza Azione/Italia viva.

“Oggi il Presidente a vita della Lega Nord Umberto Bossi ha incontrato in consiglio regionale il Presidente Attilio Fontana”, riporta un comunicato del Comitato Nord, in cui viene sottolineato l’incarico di Bossi nella Lega Nord, un soggetto distinto dal partito che ha partecipato alle scorse elezioni, la Lega per Salvini premier. “Una richiesta chiara ed inequivocabile: farsi parte attiva con gli alleati di coalizione al fine di riconoscere il Comitato Nord come lista all’interno della coalizione di centrodestra in appoggio al presidente Fontana”, conclude il comunicato.