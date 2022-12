Lega, in Lombardia avanza la corrente di Bossi: tre consiglieri lasciano Salvini e creano un nuovo gruppo

La fronda guidata da Umberto Bossi continua a farsi largo nella Lega. In Lombardia tre consiglieri regionali hanno lasciato la Lega Salvini per approdare al gruppo del Comitato Nord, la corrente fondata dal Senatur per sfidare l’attuale segretario del Carroccio sui temi storici dell’autonomia del Nord. I consiglieri regionali Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti hanno annunciato ieri sera il passo indietro dal gruppo leghista al Pirellone, dove daranno vita al nuovo gruppo consiliare, che continuerà comunque a sostenere la presidenza di Attilio Fontana.

Tra le motivazioni, i tre hanno citato “il malessere interno”, la “non predisposizione all’ascolto delle innumerevoli criticità territoriali” e “l’abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste”, cavalli di battaglia della corrente nata dopo le ultime elezioni. Una decisione arrivata a ridosso di una probabile scadenza per i gruppi che vorranno prendere parte alle elezioni regional del 12 e 13 febbraio. Come riporta Il Corriere della Sera, oggi è previsto il decreto del governo per indire il voto, a cui saranno ammessi i gruppi che si formano entro il giorno precedente l’entrata in vigore del provvedimento. La formazione del nuovo gruppo rappresenterebbe un tentativo di non rimanere esclusi dalle elezioni: i tre non sarebbero infatti stati ricandidati dal Carroccio.