L’ex ministra Maria Elena Boschi ha risposto alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che sui social denunciava l’assenza di solidarietà femminile davanti all’ipotesi che la vedrebbe come possibile prima donna premier a Palazzo Chigi.

“E di cosa ti stupisci Giorgia?”, ha scritto Boschi su Twitter. “Lo ripeto a voce alta: non vorrò mai una premier come te, sovranista, anti europeista, contro Draghi”. La capogruppo di Italia Viva alla Camera aggiunge: “Bene la solidarietà femminile sul piano personale. Ma sul piano politico io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua”.

E di cosa ti stupisci Giorgia? Lo ripeto a voce alta: non vorrò mai una premier come te, sovranista, anti europeista, contro Draghi. Bene la solidarietà femminile sul piano personale. Ma sul piano politico io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua. pic.twitter.com/VgNX1nzTzQ — Maria Elena Boschi (@meb) June 3, 2021

Politica / La Boschi perseguitata da uno stalker, solidarietà dalla Meloni: "So cosa significa" Cronaca / Boschi attacca Grillo: “Maschilista. Vergogna, hai massacrato mio padre per anni”

“La sinistra ha paura di vedermi Presidente del Consiglio? Un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta“, aveva scritto Meloni, postando una foto con le dichiarazioni che Boschi aveva rilasciato durante il programma L’Aria che Tira condotto da Myrta Merlino su La7.

“Se Giorgia diventasse la prima donna presidente del Consiglio non sarei contenta“, aveva detto la presidente dei deputati di Iv. “Preferisco che non ci sia un premier sovranista, che guida un partito che ci avrebbe negato i fondi del Recovery Fund. Non chiedo sconti e non faccio sconti come donna, credo che sia giusto che uomini e donne competano sulla stessa linea”.

Leggi anche: “Nata perché mia madre scelse di non abortire”. Cara Meloni, nel 1976 l’aborto era illegale (di S. Lucarelli)