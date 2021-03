Maria Elena Boschi perseguitata da uno stalker, la solidarietà di Giorgia Meloni: “So cosa significa”

La solidarietà di Giorgia Meloni a Maria Elena Boschi tormentata da uno stalker

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni esprime solidarietà alla collega Maria Elena Boschi, la quale si è rivolta alla polizia giudiziaria dopo essere stata tormentata da uno stalker.

Attraverso i suoi profili social, la Meloni ha infatti scritto: “Voglio esprimere vicinanza e solidarietà a Maria Elena Boschi, tormentata da uno stalker. Anche io, come purtroppo tante donne (ma anche uomini), so cosa significa, avendo vissuto una situazione analoga. Nessun dubbio: denunciare è sempre la cosa giusta”.

La deputata di Italia Viva, infatti, ha raccontato in procura di essere perseguitata da uno sconosciuto, che la molesta di continuo attraverso mail, telefonate e messaggi sui social network.

Una situazione analoga a quella vissuta dalla leader di Fratelli d’Italia che aveva denunciato un uomo di Caserta, poi condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere, il quale l’aveva minacciata più volte su Facebook.

“Io questo uomo non l’ho mai visto né conosciuto, ma il mio modo di vivere è ovviamente cambiato – aveva raccontato Giorgia Meloni durante il processo contro il suo stalker – Se questa persona pubblica un messaggio di questo tenore ‘hai tempo tre giorni per venire dove sai, se non vieni sai cosa succede, vengo a Garbatella…’, voi capirete bene il mio stato d’animo. Io non mi sono mai accorta di aver ricevuto quei messaggi. Lui li pubblicava solo sulla sua pagina Facebook”.

“La notte non dormo più se penso alle minacce che quest’uomo mi ha rivolto via Facebook. Ho paura per mia figlia che ha solo 3 anni. Lui diceva che gliel’ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma”.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Leggi anche: La solidarietà di Liliana Segre a Giorgia Meloni, vittima di uno stalker: “Ammiro la sua forza d’animo”

Potrebbero interessarti Il piano Draghi-Brunetta per la riforma della Pubblica Amministrazione Fonti Pd: “La mossa di Zinga ha smascherato i renziani: ora dovranno accettare Letta segretario” Letta: "Io segretario del Pd? Mi servono 48 ore per decidere"